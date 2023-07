Dans des États-Unis polarisés, la définition d’un patriote dépend de plus en plus de la personne à qui l’on demande

Des millions d’Américains assisteront mardi à des défilés, des feux d’artifice et d’autres événements du Jour de l’Indépendance, célébrant le courage des patriotes du XVIIIe siècle qui se sont battus pour l’indépendance de la Grande-Bretagne et de ce qu’ils considéraient comme un gouvernement injuste. Ces événements rendront également hommage aux militaires et à ceux qui se sont sacrifiés dans d’autres conflits qui ont contribué à préserver la liberté de la nation au cours de ses 247 ans d’histoire.

Ce n’est qu’une version d’un « patriote ». Aujourd’hui, le mot et ses variantes se sont transformés au-delà du sens original. Il s’est infiltré dans la rhétorique politique et les programmes scolaires, avec des définitions variables, tout en étant approprié par des groupes nationalistes blancs. Essayer de définir ce qu’est un patriote dépend de qui est interrogé.

LES PATRIOTS ORIGINAUX

Alors que les origines du mot viennent de la Grèce antique, sa signification fondamentale dans l’histoire américaine est quelqu’un qui aime son pays.

Les patriotes originaux viennent de la Révolution américaine, le plus souvent associés à des personnalités telles que Sam Adams et Benjamin Franklin. Mais les esclaves qui ont plaidé pour l’abolition et les membres des communautés autochtones essayant de récupérer ou de conserver leur souveraineté se considéraient également comme des patriotes, a déclaré Nathaniel Sheidley, président et chef de la direction de Revolutionary Spaces à Boston. Le groupe dirige l’Old State House et l’Old South Meeting House, qui ont joué un rôle central dans la révolution.

« Ils ont participé à la révolution américaine. Il y avait des travailleurs qui plaidaient pour que leur voix soit entendue dans le processus politique », a déclaré Sheidley.

La marque du patriotisme était alors, a-t-il dit, «un sens du sacrifice de soi, de se soucier davantage de ses voisins et des autres membres de la communauté que de soi-même».

LE PATRIOTISME A EU PLUS D’UN SENS

À certains égards, la vision du patriotisme a toujours suivi des voies parallèles au nationalisme civique et ethnique, disent les historiens.

« Le patriotisme dépend vraiment de l’Américain qui se décrit comme patriote et de la version ou de la vision du pays qui lui est chère », a déclaré Matthew Delmont, historien à Dartmouth.

L’opposition au gouvernement et la dissidence sont des caractéristiques communes de la définition du patriotisme, a-t-il déclaré. Il a cité l’exemple des militaires noirs qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont défendu les droits civils à leur retour. Ils se considéraient aussi comme des patriotes.

« Une partie du patriotisme pour eux signifiait non seulement gagner la guerre, mais ensuite rentrer chez eux et essayer de changer l’Amérique, essayer de continuer à se battre pour les droits civils et d’avoir une liberté et une démocratie réelles ici aux États-Unis », a déclaré Delmont.

Pour de nombreux Américains blancs qui se considèrent comme patriotes, « ils pensent que les autres Américains blancs sont la véritable définition des Américains », a déclaré Delmont.

COMMENT LA DÉFINITION A ÉVOLUÉ

Les groupes d’extrême droite et extrémistes se sont marqués de motifs américains et du terme « patriote » depuis au moins le début du XXe siècle, lorsque le deuxième Ku Klux Klan est devenu connu pour le slogan « 100 % américanisme », a déclaré Mark Pitcavage, chercheur principal. au Centre sur l’extrémisme de la Ligue anti-diffamation.

Dans les années 1990, tant de groupes antigouvernementaux et de milices utilisaient le terme pour se décrire que les groupes de surveillance l’appelaient le «mouvement patriote».

Cette vague extrémiste, qui comprenait le bombardier d’Oklahoma City Timothy McVeigh, s’est estompée à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Mais de nombreux groupes de ce type ont refait surface lorsque Barack Obama est devenu président, selon le Southern Poverty Law Center, qui a suivi de près le mouvement.

Depuis lors, de nombreux groupes de droite se sont appelés « patriotes » car ils ont combattu les processus électoraux, les droits LGBTQ+, les vaccins, l’immigration, les programmes de diversité dans les écoles et plus encore. L’ancien président Donald Trump qualifie fréquemment ses partisans de « patriotes ».

COMMENT LES GROUPES NATIONALISTES BLANCS L’UTILISENT

Le terme fonctionne comme un outil de marque parce que de nombreux Américains ont une association positive avec «patriote», qui rappelle les soldats de la guerre révolutionnaire qui ont battu toutes les chances de fonder le pays, a déclaré Kurt Braddock, professeur à l’université américaine et chercheur au Polarization and Laboratoire de recherche et d’innovation sur l’extrémisme.

Un exemple est le groupe de miliciens suprémacistes blancs Patriot Front, qui, selon les chercheurs, utilise le patriotisme comme une sorte de camouflage pour cacher les valeurs racistes et sectaires. Certains groupes nationalistes blancs peuvent véritablement se considérer comme luttant contre la tyrannie – même si en réalité ils sont « très sélectifs » sur les parties de la Constitution qu’ils veulent défendre, a déclaré Braddock.

Gaines Foster, historien à la Louisiana State University, a déclaré que le patriotisme était à un moment donné considéré comme un nationalisme civique qui croyait « que vous êtes un Américain parce que vous croyez en la démocratie, vous croyez en l’égalité, vous croyez en l’opportunité ». En d’autres termes, vous croyez certaines choses sur la façon dont le gouvernement fonctionne, et c’est une vision très inclusive.

Il a déclaré que la violente attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain était l’exemple le plus dramatique de la façon dont la vision du patriotisme a changé ces dernières années, affirmant que «les gens ont commencé à se pencher moins vers un engagement envers la démocratie et plus vers la notion dans la déclaration d’indépendance qu’il existe un « droit de révolte », et cela devient du patriotisme.

COMMENT LE PATRIOTISME EST-IL LIÉ AUX THÉORIES DU COMPLOT

Bob Evnen est actif dans la politique républicaine du Nebraska depuis près de 50 ans et a joué un rôle déterminant il y a dix ans dans la promulgation d’une exigence selon laquelle le serment d’allégeance doit être récité dans les écoles. La mesure n’oblige pas les élèves à participer, mais oblige les écoles à réserver du temps chaque jour de classe pour que l’engagement soit récité.

Il a fait pression pour que la politique d’engagement soit incluse dans les normes du programme d’études sociales de l’État, malgré les critiques de certains législateurs et organisations de défense des droits civiques qui l’ont qualifiée de « patriotisme forcé ».

L’intention, a-t-il dit, est « d’apprendre à nos enfants à devenir de jeunes patriotes qui ont une compréhension intellectuelle du génie de ce pays et qui ressentent un lien émotionnel avec lui ».

« Quelque part le long de la ligne, nous avons perdu cela – à notre détriment, je crois », a déclaré Evnen.

Maintenant, Evnen est le secrétaire d’État du Nebraska chargé de superviser les élections et il est parfois la cible de théoriciens du complot électoral – généralement d’autres républicains. Ils ont porté des accusations infondées de trucage électoral à travers le pays et remettent souvent en question son patriotisme pour être en désaccord.

Evnen trouve ces accusations exaspérantes. Pour lui, le patriotisme est fédérateur autour de « l’idée de liberté et de liberté et d’auto-gouvernance ». Il a déclaré que le débat national d’aujourd’hui sur ce qui constitue le patriotisme va à l’encontre de la raison.

« Ce ne sont plus que des attaques personnelles dans le but de mettre fin au débat », a-t-il déclaré. « Quiconque s’écarte de l’orthodoxie est qualifié d’antipatriotique. »

LE PATRIOTISME EST UN BOUTON CHAUD DANS LES ÉCOLES

Dans l’Idaho, le gouverneur Brad Little et la surintendante de l’instruction publique Debbie Critchfield, tous deux républicains, ont annoncé en juin que l’État avait acheté un nouveau programme d’histoire supplémentaire «patriotique» qui serait mis à la disposition, gratuitement, de toutes les écoles publiques.

« Il est plus important que jamais que les enfants de l’Idaho apprennent les faits sur l’histoire américaine d’un point de vue patriotique », a écrit Little sur Facebook. Il a déclaré que les leçons aideraient à « vraiment transformer nos étudiants ici dans l’Idaho ».

Le bureau de Little a renvoyé les questions sur le supplément au département de l’éducation de l’État.

Le programme « L’histoire de l’Amérique » a été développé par l’auteur conservateur et ancien secrétaire à l’éducation de l’ère Reagan, Bill Bennett. Dans un communiqué de presse de 2021, Bennett a déclaré que le programme était nécessaire car « une idéologie anti-américaine qui déforme radicalement l’histoire des États-Unis a infiltré notre système éducatif et induit nos enfants en erreur ».

Il est difficile de comparer le programme supplémentaire aux cours que les écoles de l’Idaho utilisent actuellement, car chaque district sélectionne ses propres textes et plans de cours.

Le nouveau programme insiste sur le fait que parler de l’histoire américaine et enseigner le sujet doit être fait avec l’intention de « cultiver le respect et l’amour de votre pays », a déclaré Critchfield.

« Ce n’est pas pour changer l’histoire, mais pour honorer l’histoire que nous avions », a-t-elle déclaré.

Le représentant de l’État démocrate Chris Mathias, membre du comité de l’éducation de la Chambre, n’a pas encore vu le programme supplémentaire, mais a déclaré que les cours d’histoire devraient enseigner le bien et le mal et discuter – sans honte – des aspects inconfortables de l’histoire.

Dire qu’un programme est « patriotique » suggère que d’autres actuellement utilisés ne le sont pas, a-t-il déclaré.

« J’aimerais vraiment savoir si c’est vrai », a déclaré Mathias, qui a précédemment servi dans la Garde côtière américaine. « En tant que vétéran militaire, je pense que beaucoup de gens ne sont pas d’accord sur ce que signifie être dévoué à l’Amérique. Je pense que beaucoup de gens pensent que la dévotion aveugle est la même chose que le patriotisme. Je ne sais pas. »

Champs signalés à Washington, Beck à Omaha, Nebraska et Boone à Boise, Idaho. Les rédacteurs de l’Associated Press, Steve LeBlanc à Boston, et Linley Sanders et Ali Swenson à New York, ont contribué à ce rapport.

Gary Fields, Margery Beck et Rebecca Boone, Associated Press