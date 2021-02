Découpant le mouvement du gros plan au gros plan (ou de la télévision à l’écran du portable), «Demonlover» donne l’impression de changer de chaîne en permanence. Un globalisme enivrant prévaut. Les déjeuners d’affaires sont des négociations en trois langues. Des références occasionnelles à des transactions immobilières au Qatar ponctuent le sujet, à savoir un intérêt de la société de Diane à acquérir les droits de distribution mondiaux d’animes pornographiques – à condition qu’aucun des personnages féminins de dessins animés ne soit mineur. La réunion se poursuit en douceur vers le studio d’animation, une discothèque de Tokyo éclairée par des stroboscopes, puis de retour à un hôtel où, après avoir fait tourner leurs moteurs sur du porno regardé séparément, Diane et son patron Hervé (Charles Berling) passent par les mouvements de presque avoir des relations sexuelles.

Snazzy dès le début, « Demonlover » ouvre les yeux rouges dans une cabine de première classe peuplée de types d’affaires de grande puissance. Pendant que ses collègues somnolent, l’énigmatique Diane (une Connie Nielsen élégamment pâle) dentelles l’un de leurs contenants d’eau d’un puissant sédatif pour éliminer un rival. Des complications s’ensuivent, accentuées par une techno hard et une partition principalement fournie par Sonic Youth.

« Demonlover » (2002), en streaming via Film au Lincoln Center dans une nouvelle coupe de réalisateur, combine plusieurs modes. C’est un cyber-thriller complexe, cool et méchant qui, se tordant en une bande de Möbius, signifie exposer une intrigue industrielle féroce dans l’industrie du jeu vidéo.

Se déplaçant avec confiance entre les films de jeunesse, les histoires des coulisses, les sagas familiales, les pièces d’époque, les mélodrames, les comédies romantiques, les véhicules de diva et les biopics, Olivier Assayas est peut-être le réalisateur français le plus polyvalent de sa génération.

Chaque personnage de « Demonlover » est un joueur dans un jeu mal compris. Aussi impassible qu’elle soit, Diane démontre ses côtelettes d’action, escrime avec deux femmes rivales. Un intrus américain (Gina Gershon, qui fait irruption dans un t-shirt «I ♥ Gossip») commande brièvement le film, tandis que l’assistante grincheuse de Diane, Elise (Chloë Sevigny), conspire dans les coulisses.

Elise entretient l’illusion d’une vie normale, surveillant sa baby-sitter au milieu d’une intrigue brutale, alors même que le rôle de Diane en tant qu’agent double (triple?) Apparaît de plus en plus théorique. Comme elle, le film devient plus abstrait à mesure que l’action s’accélère. Bien avant que Diane à sang froid ne survienne à une conflagration d’un accident de voiture, il est évident qu’elle est une sorte d’avatar, une sorte de Lara Croft (ou peut-être un réplicant devenu voyou) vivant dans un anime en direct.

L’intrigue ne s’épaissit pas tant qu’elle se dissout ou s’autodétruit. «Demonlover» évoque «Irma Vep» (1996), le récit vérité factice d’Assayas sur un film policier français non fait, en réfléchissant à son contexte de divertissement, qui, dans ce cas, est un monde de sensation sans âme et de sensations fortes virtuelles. (Le film rappelle également le «Videodrome» hilarant décrié de David Cronenberg, de 1983, qui concocte un réseau de télévision par câble encore plus effrayant que le site Web S&M qui tient Diane sous l’emprise.)

Comme l’a noté Stephen Holden dans sa critique du New York Times, «’Demonlover’ est un film sur le fait de devenir ce que vous regardez», notamment si le spectateur est un adolescent de banlieue qui fait ses devoirs. Le film a frappé beaucoup de gens comme étant à la mode lors de sa première à Cannes en 2002. Près de deux décennies plus tard, ses pièces pyrotechniques Everything-is-Now ont bien vieilli, bien qu’il soit difficile d’ignorer les téléphones à clapet.

Amoureux des démons

