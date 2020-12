Ils incluent des appels au port de masque, réprimandant ceux qui croient que le virus est un canular et décrivant, dans les moindres détails, la solitude et la souffrance physique que le coronavirus a infligées aux mourants.

Mais au cours des derniers mois, alors que le nombre de morts du coronavirus aux États-Unis augmente régulièrement, les familles qui ont perdu des proches à cause de la maladie écrivent la pandémie plus profondément dans les avis de décès qu’elles soumettent aux salons funéraires et les documents qu’elles partagent avec les journaux. ‘écrivains nécrologiques.

Les décès ont été annoncés de manière traditionnelle, dans des nécrologies et des avis sur des sites Web et dans des journaux qui ont suivi le même format pendant des décennies, en notant les lieux de naissance, les membres de la famille, les emplois et les passions.

Dimanche, les décès dus au coronavirus approchaient les 300000 aux États-Unis, un bilan comparable à la perte de toute la population de Pittsburgh ou de Saint-Louis. Les rapports de nouveaux décès ont plus que doublé le mois dernier pour atteindre une moyenne de près de 2 400 par jour, plus qu’à tout autre moment de la pandémie.

Lida Barker, 92 ans, résidente de longue date de Gary, Ind., Est décédée le 20 novembre après avoir contracté le coronavirus dans la maison de retraite où elle vivait. Sa mort a dévasté ses enfants, trois sœurs qui se sont rencontrées lors d’un appel Zoom pour écrire la nécrologie dans les jours qui ont suivi sa mort.

Ils se sont débattus avec le libellé d’une mention du coronavirus, s’installant sur ce: «En sa mémoire, veuillez porter un masque en public et prendre Covid-19 au sérieux. C’est réel; cela a précipité sa mort.

Au fil des décennies, les familles ont souvent refusé d’écrire dans une notice nécrologique comment leur parent est décédé alors qu’il y avait de l’anxiété ou de la peur attachée à la cause, qu’il s’agisse du sida, d’une surdose d’opioïdes ou d’un suicide. Mais à mesure que le public est devenu de plus en plus conscient des maladies infectieuses, de la maladie mentale et de la toxicomanie autrefois inconnues, la tendance à dissimuler a lentement cédé la place à la franchise.

Et avec les services funéraires reportés et les enterrements se déroulant souvent sans éloges publics ni paroles prononcées en mémoire, la nécrologie a pris une importance accrue, au tour de la famille de transmettre son propre message non filtré à la communauté.