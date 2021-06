Dans Cristiano Ronaldo Vs Coca-Cola Fiasco, Fevicol est le vrai vainqueur de l’Euro 2020

C’est un monde amusant là-bas. La société mère de Snapchat a perdu environ 1,3 milliard de dollars en valeur de marché en 2018 après que la star de télé-réalité Kylie Jenner a tweeté qu’elle n’utilisait plus le service de messagerie. En 2021, c’est au tour de Coca-Cola. Assisté à une conférence de presse de l’Euro 2020, la star du football portugais Cristiano Ronaldo n’a pas semblé être un fan de boissons gazeuses après avoir retiré deux bouteilles de Coca-Cola conservées devant lui.

Le joueur de 36 ans a écarté les bouteilles de cola alors qu’il s’asseyait pour parler aux médias avant leur match d’ouverture du Groupe F contre la Hongrie. Cela a eu un impact réel, car les cours des actions de Coca-Cola ont chuté de 1,6%, passant de 242 milliards de dollars à 238 milliards de dollars, soit une perte de 4 milliards de dollars, selon un rapport du Daily Star.

Depuis lors, Internet a été inondé de mèmes et de moqueries. Alors que beaucoup se sont penchés sur la marque de boisson elle-même, d’autres sont revenus sur Ronaldo en partageant son ancienne vidéo approuvant le produit. Alors que l’incident a déconcerté les gourous du marché et tous ceux qui l’ont vu se dérouler en temps réel, Fevicol est devenu le véritable gagnant de ce fiasco plutôt bizarre avec une publicité originale.

Dans sa publicité, Fevicol, qui fabrique des adhésifs, se vante fièrement en disant : « Na bottle hategi, na valuation ghategi (ni les bouteilles ne bougeront ni la valorisation ne baissera).

Cependant, ce n’est pas la première fois que Fevicol impressionne le public avec sa campagne publicitaire. Au fil des ans, Fevicol s’est bâti la réputation de produire des publicités qui incitent à la réflexion, dont beaucoup sont considérées comme l’étalon-or dans le monde du marketing. « Dum laga ke haisha… » « Yeh Fevicol ka mazboot jod hai…toothega nahi » sont quelques-uns des slogans emblématiques qui ont fait de la marque un nom familier à l’époque.

L’annonce d’actualité de Fevicol sur l’incident n’est pas passée inaperçue.

Plus tôt, Internet, étant Internet, a décidé de plonger en profondeur – et a trouvé une vieille publicité dans laquelle Ronaldo approuve Coca-Cola. La publicité montre la star portugaise superposée sur des canettes de Coca en chinois simplifié et jouant au football avec un glaçon dans un réfrigérateur. Il se termine par une image du logo Coca-Cola et du trophée de la Coupe du monde. Des versions semi-granuleuses et de faible qualité de l’annonce peuvent être trouvées sur YouTube depuis 2008, même si la date de diffusion originale de l’annonce n’a pas pu être retracée avec précision.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici