Cet article contient de légers spoilers pour la série Netflix «Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel» Il est difficile de trouver beaucoup de choses qui rachètent dans les documentaires sur la vraie criminalité de nos jours. Ils ont tendance à présenter le pire de l’humanité, il y a une offre apparemment infinie et ils sont généralement si répétitifs qu’il est difficile de les distinguer les uns des autres. Sur Netflix, vous pouvez regarder les quatre épisodes «Night Stalker», sur le tueur en série de Los Angeles Richard Ramirez, puis cliquer sur les quatre épisodes «Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel», dans lequel Ramirez fait un camée. Mais « Crime Scene », réalisé par le vétéran du vrai crime Joe Berlinger, a d’autres stars invitées, et ils rendent l’entreprise un peu différente de la plupart. L’un est le personnage principal, l’imposant hôtel Cecil au centre-ville de Los Angeles. Situé dans le quartier de Skid Row infesté de drogue et de crime, et connu pour son histoire d’horreurs, le Cecil a des histoires à raconter. Tout comme les joueurs de soutien. Un à un, ils témoignent de ce qu’ils n’ont pas vu, scrutant leurs écrans d’ordinateur et offrant des explications et des verdicts. La police a dissimulé le crime. Le chanteur de death metal l’a tuée. Attendez, c’est comme ce film d’horreur. Ou peut-être que c’est une histoire de fantômes.

Ce sont des détectives sur le Web et, ensemble, ils forment une sorte de chœur grec non informé dans «Crime Scene», qui a été créée mercredi. Il couvre la disparition bien documentée en 2013 d’Elisa Lam, une touriste canadienne de 21 ans. Mais l’histoire finit par porter davantage sur la nature de la vérité et la spéculation de masse – et sur l’éthique du vrai crime, en général – que sur un crime en particulier.

«Les détectives font partie intégrante de la structure de l’émission parce que ce qui m’intéresse, c’est la perception», a déclaré Berlinger lors d’un entretien téléphonique la semaine dernière. «Je voulais que le spectateur en fasse vraiment l’expérience comme l’ont fait les détectives Web en termes de rassemblement d’informations et de terriers de lapin qu’ils ont détruits.» Berlinger, qui travaille fréquemment avec Netflix mais réalise également des projets avec d’autres réseaux, y travaille depuis un certain temps, bien avant que de vrais documentaires sur la criminalité n’inondent les ondes et les plateformes de streaming. En 1992, lui et Bruce Sinofsky ont lancé «Brother’s Keeper», l’histoire déchirante d’un fermier à peine alphabétisé accusé du meurtre de son propre frère. En 1996, lui et Sinofsky ont publié «Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills», qui a interrogé les preuves circonstancielles qui ont mis en prison trois adolescents de l’Arkansas, accusés d’avoir tué et mutilé trois jeunes enfants. Berlinger et Sinofsky ont réalisé au total trois films «Paradise Lost», et les adolescents, largement connus sous le nom de West Memphis Three, ont finalement été libérés.