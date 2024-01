Dans combien de temps vous sentez-vous malade après avoir contracté la maladie de quelqu’un d’autre ? De la rougeole au rhume, en passant par la grippe et le Covid, notre guide d’experts sur le moment où les symptômes apparaîtront… et pendant combien de temps VOUS êtes ensuite contagieux.

Assis à côté d’une personne qui a une toux sèche dans un avion ou un train bondé, entendre que l’ami avec qui vous avez bu un verre hier soir a depuis été testé positif au Covid, ou que le camarade d’école de votre enfant a vomi dans la classe, la plupart d’entre nous craignent le pire et Je me demande si, ou simplement quand, nous connaîtrons la même lurgie.

Avec la saison de la grippe hivernale et des vomissements bien entamée, les infections à Covid toujours en circulation – et maintenant les nouvelles d’épidémies de rougeole – il peut sembler inévitable que vous tombiez malade de l’un d’entre eux.

Ou bien, nous rencontrons un bug et essayons de déterminer « à qui la faute » – une sorte de jeu de reproches que l’on voit souvent dans les foyers et sur les lieux de travail. Mais toutes les infections ne se propagent pas aussi facilement que les autres.

Cela dépend de l’interaction de plusieurs facteurs, notamment de la solidité du système immunitaire de la personne infectée et de la période d’incubation, c’est-à-dire du nombre de jours nécessaires à l’apparition des symptômes après l’infection d’une personne par un virus.

Vous attrapez le rhume ou la grippe en inhalant des particules du virus, généralement présentes dans une gouttelette de mucus provenant d’une personne infectée, en toussant ou en éternuant, mais également en touchant des surfaces contaminées, explique le professeur Eccles.

Mais l’un des facteurs les plus importants est le taux de reproduction de l’agent pathogène (ou taux R), une mesure de sa contagiosité, basée sur le nombre moyen d’infections secondaires provoquées par une personne.

Un taux R de 1 signifie qu’en moyenne, chaque personne infectée en infectera une autre.

Il est intéressant de noter que deux des maladies les plus infectieuses sont la rougeole (causée par un virus, le morbillivirus) et la coqueluche (causée par une bactérie, Bordetella pertussis), avec les taux R les plus élevés – 15-20 et 15-17 respectivement. Cela signifie qu’une personne infectée peut en infecter jusqu’à 20 autres avec la rougeole et jusqu’à 17 avec la coqueluche.

C’est pourquoi les épidémies actuelles de rougeole à Birmingham et à Londres suscitent tant d’inquiétude, puisque neuf personnes sur dix ayant été dans une pièce avec une personne infectée l’attraperont si elles ne sont pas immunisées contre une exposition antérieure ou grâce à la vaccination.

À l’autre extrémité du spectre, la tuberculose (TB), l’une des maladies infectieuses les plus mortelles, a un taux R au Royaume-Uni inférieur à 1 (bien qu’il soit plus élevé dans d’autres parties du monde où elle est plus répandue), ce qui signifie une personne infectée. Il est peu probable qu’une personne infecte quelqu’un d’autre – il faudrait un contact étroit et prolongé pour l’attraper, pas seulement s’asseoir à côté de quelqu’un dans un bus, par exemple.

Les bugs qui se propagent bien ont certaines caractéristiques qui les aident à le faire. Par exemple, la bactérie responsable de la coqueluche provoque une toux pendant six à dix semaines, afin de maximiser son potentiel de propagation.

La période d’incubation de chaque insecte est également unique : avec certaines infections (par exemple le rhume), vous remarquerez des symptômes quelques jours après l’exposition, mais avec d’autres, l’apparition des symptômes peut prendre plusieurs semaines. Par exemple, la rougeole et la varicelle (causées par le virus varicelle-zona) ont une période d’incubation pouvant aller jusqu’à trois semaines.

La plupart des virus nous infectent via le même mécanisme. Qu’ils pénètrent par les voies nasales, par voie orale ou cutanée, ils pénètrent dans les cellules et détournent la machinerie pour faciliter leur réplication. Ils éclatent ensuite et se déplacent pour infecter davantage de cellules.

Le fait qu’une personne infectée soit contagieuse ou non pendant la période d’incubation dépend du type d’infection. Dans le cas de la rougeole et de la varicelle, par exemple, la personne peut ignorer qu’elle est infectée et transmettre les gouttelettes virales à d’autres pendant des semaines avant ses propres symptômes. apparaître.

“On ne sait pas pourquoi certains ont une période d’incubation plus longue que d’autres, mais c’est probablement parce qu’ils échappent au système immunitaire”, explique Ron Eccles, professeur émérite et ancien directeur du Common Cold Centre de l’université de Cardiff.

« Une série de facteurs détermineront si vous contractez ou non une infection, notamment la quantité de virus que la personne avec laquelle vous êtes en contact « excrète » à ce moment-là ; que vous soyez dans un espace clos ou non ; la température et l’humidité de l’environnement (par exemple, les virus du rhume survivent mieux dans des conditions humides) – et si vous êtes immunisé, ainsi que votre âge, votre état de santé général et vos gènes.

« C’est à ce stade que votre système immunitaire commence à détecter le virus. Dans un premier temps, les globules blancs libèrent des peroxydes chimiques qui peuvent endommager ou ingérer les agents pathogènes, mais après cinq à dix jours, vous commencez à produire des anticorps spécifiques au virus qui éliminent l’infection du corps.

“C’est cette réponse qui commence à générer des symptômes, tels que des sensations de frissons et de chaleur : ce sont des signes que le corps essaie de combattre l’infection”, dit-il.

Les facteurs génétiques peuvent également jouer un rôle dans le fait que vous contractiez une infection et développiez des symptômes, ajoute le professeur Sheena Cruickshank, immunologiste à l’Université de Manchester.

“Dans les études dans lesquelles des personnes sont exposées à des virus courants, tels que le rhume, dans des conditions de laboratoire, certaines personnes n’attrapent pas les virus, tandis que d’autres tombent gravement malades”, explique-t-elle. «Cela dépend de l’efficacité de votre système immunitaire et de notre génétique.

« De plus, plus vous êtes immunisé contre l’agent pathogène, moins vous avez de chances d’être un bon hôte pour que ce virus se réplique et se propage ensuite à d’autres personnes – ce qui est un argument en faveur de la vaccination ; vous ne vous protégez pas seulement vous-même, mais aussi les autres.

Nous avons demandé à des experts de premier plan des informations sur la « détectable » de certaines des infections les plus courantes et sur la meilleure façon de vous protéger.

ROUGEOLE

QU’EST-CE QUE C’EST: Causée par un virus, le morbillivirus, elle est très contagieuse et provoque d’abord des symptômes pseudo-grippaux, puis une éruption cutanée rouge et tachetée.

ÉPANDABILITÉ : Le taux R (à quel point il est contagieux, basé sur le nombre moyen d’infections secondaires provoquées par une personne) est de 15 à 20.

Le virus de la rougeole se propage facilement via les gouttelettes présentes dans la toux et les éternuements (c’est différent de la varicelle, qui peut également pénétrer dans les particules cutanées qui forment une fine poussière qui se propage dans l’atmosphère).

Le virus de la rougeole est aéroporté et vous pouvez l’attraper même deux heures après qu’une personne infectée a quitté la pièce.

PÉRIODE D’INCUBATION (combien de temps faut-il pour que les symptômes apparaissent une fois infectés) : Sept à 18 jours. En moyenne, les symptômes tels que la toux, la fièvre et les yeux qui coulent ou rouges commencent après dix à 12 jours – ces symptômes peuvent ressembler beaucoup à ceux d’un rhume.

Trois à cinq jours plus tard, une éruption cutanée apparaîtra. “L’éruption de rougeole commence généralement derrière les oreilles et se propage le long de la racine des cheveux et le long du corps”, explique le Dr Samira Neshat, pédiatre consultante en soins intensifs au Royal London Hospital de Londres et au HCA privé The Portland Hospital for Women and Children.

Cette réponse retardée est due au fait qu’il faut du temps aux cellules immunitaires pour se lier au virus et qu’elles restent coincées dans la peau — « c’est à ce moment-là que des taches apparaissent », explique le professeur Eccles.

COMBIEN DE TEMPS ÊTES-VOUS INFECTIEUX ? Vous pouvez excréter le virus et infecter d’autres personnes quatre jours avant le début de l’éruption cutanée jusqu’à quatre jours après son apparition.

Le Dr Neshat affirme que la rougeole peut être une maladie effrayante à moins d’être vacciné ou d’être immunisé, car 30 % des personnes peuvent développer des complications telles qu’une diarrhée grave et une infection de l’oreille moyenne – et des complications plus graves telles qu’une encéphalite (une infection du cerveau). , ce qui peut s’avérer fatal. “Il est très important de faire vacciner votre enfant, car une vaccination complète avec deux injections est efficace à 97 pour cent.”

Rhume et grippe

QU’EST-CE QUE C’EST: Il existe des centaines de virus du rhume différents – environ 200, dont la moitié sont des rhinovirus (« rhinovirus » signifie le nez et se propagent par des gouttelettes respiratoires). Il existe plus de 60 virus de la grippe : les quatre souches principales sont A, B, C et D ; La grippe saisonnière est causée par les souches A et B, qui mutent chaque année.

ÉPANDABILITÉ : Le taux R pour les deux est de 1 à 2 mais peut varier.

Les virus du rhume et de la grippe se propagent facilement ; vous aurez probablement plus de rhumes au cours de votre vie que n’importe quelle autre maladie. «En effet, les rhumes provoquent généralement une maladie bénigne et les gens vont au travail et à l’école et continuent de propager les virus», explique le professeur Eccles. «Les virus de la grippe sont légèrement plus contagieux car de nouveaux apparaissent chaque année. Vous n’êtes donc pas immunisé contre eux et, par conséquent, ils ont plus de chances de s’installer avec succès.»

“Vous attrapez le rhume ou la grippe en inhalant des particules du virus, généralement dans une gouttelette de mucus provenant d’une personne infectée, en toussant ou en éternuant – mais aussi en touchant des surfaces qui ont été contaminées par ces gouttelettes (les virus peuvent survivre pendant quelques heures hors du corps), puis en touchant votre bouche, votre nez ou vos yeux», ajoute le professeur Eccles.

« Les virus peuvent s’attacher aux cellules situées à l’arrière du nez, et c’est là que vous aurez souvent les premiers signes d’infection – un mal de gorge ou des chatouillements, par exemple.

“Bien que le virus de la grippe soit légèrement plus contagieux que le virus du rhume, le problème avec le rhume est qu’il provoque une maladie relativement bénigne et ne provoque pas de forte réponse en anticorps. Vous pouvez donc attraper à nouveau le même virus après quelques semaines.”

PÉRIODE D’INCUBATION: 12 heures à trois jours après avoir été infecté par l’un ou l’autre type d’infection.

COMBIEN DE TEMPS ÊTES-VOUS INFECTIEUX ? Jusqu’à 14 jours après le début des symptômes, voire 1 à 2 jours avant. Vous êtes plus contagieux au cours des trois premiers jours suivant l’apparition des symptômes, puis de moins en moins à mesure que la réponse de votre système immunitaire entre en jeu.

“Techniquement, vous pouvez être infecté sans présenter de symptômes tout en continuant à le propager, mais c’est inhabituel”, explique le professeur Eccles.

NOROVIRUS

QU’EST-CE QUE C’EST: Également connu sous le nom de virus des vomissements hivernaux, il s’agit d’un virus très contagieux, provoquant des vomissements et de la diarrhée. Elle peut se propager rapidement dans les ménages, les services hospitaliers, les maisons de retraite et les écoles.