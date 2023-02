Dans cette école, le cours d’informatique comprend désormais la critique des chatbots

Partout aux États-Unis, les universités et les districts scolaires se bousculent pour maîtriser les nouveaux chatbots capables de générer des textes et des images de type humain. Mais alors que beaucoup se précipitent pour interdire ChatGPT pour essayer d’empêcher son utilisation comme aide à la triche, des enseignants comme Mme Shuman tirent parti des innovations pour stimuler une réflexion plus critique en classe. Ils encouragent leurs étudiants à remettre en question le battage médiatique autour des outils d’intelligence artificielle en évolution rapide et à considérer les effets secondaires potentiels des technologies.

L’objectif, selon ces éducateurs, est de former la prochaine génération de créateurs et de consommateurs de technologies à l'”informatique critique”. Il s’agit d’une approche analytique dans laquelle comprendre comment critiquer les algorithmes informatiques est aussi important – voire plus important que – savoir programmer des ordinateurs.

Les écoles publiques de New York, le plus grand district du pays, desservant quelque 900 000 élèves, forment une cohorte de professeurs d’informatique pour aider leurs élèves à identifier les biais de l’IA et les risques potentiels. Les leçons comprennent des discussions sur les algorithmes de reconnaissance faciale défectueux qui peuvent être beaucoup plus précis pour identifier les visages blancs que les visages à la peau plus foncée.