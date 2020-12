ALBANY, NY (AP) – Les politiques favorisant le secret plutôt que la transparence ont signifié que les New-Yorkais seront parmi les derniers Américains à connaître le décompte des voix lors des élections de 2020, avec des résultats dans quelques courses encore inconnus un mois après le jour du scrutin.

Plusieurs des commissions électorales locales responsables du traitement d’un record de 2 millions de votes par correspondance exprimés dans l’État ont décidé de ne publier aucune mise à jour continue sur la façon dont leur décompte de ces votes par correspondance progressait jusqu’à ce que le tout dernier vote soit compté.

Alors que les responsables électoraux dans les États du champ de bataille comme la Pennsylvanie, l’Arizona et le Nevada informaient quotidiennement le public de la façon dont se déroulait le décompte du vote par correspondance, leurs homologues de certaines parties de New York ont ​​maintenu le silence radio et ont refusé toutes les demandes d’informations des médias sur comment le vote se déroulait.

«Le pays regardait la Pennsylvanie, en Géorgie, depuis si longtemps», a déclaré le chef adjoint de la majorité au Sénat, Michael Gianaris. «New York leur donne une belle apparence. Nous sommes les derniers du pays à terminer le décompte des voix et c’est un embarras qui aurait été plus largement connu si nous jouions à l’élection présidentielle.

Le Conseil des élections de la ville de New York a gardé secrètes les informations sur le décompte de plus de 662 000 votes par correspondance jusqu’à mardi. Jeudi, le comté de Suffolk, à l’extrémité est de Long Island, n’avait toujours pas donné de mises à jour publiques sur son décompte de plus de 160 000 votes par correspondance.

Certains conseils électoraux de comté ont choisi de donner le nombre de voix absentes aux candidats, mais pas au public. Cela a laissé les organisations médiatiques qui ont historiquement joué un rôle important dans la déclaration des gagnants et des perdants des élections, y compris l’Associated Press, en partie dans le noir.

«La transparence est un problème depuis longtemps dans l’État de New York», a déclaré Jennifer Wilson, directrice adjointe de la Ligue des électrices de l’État de New York, un groupe de défense des droits de vote non partisan.

Une partie du retard dans l’obtention des résultats est due à une loi d’État qui oblige généralement les comtés à attendre environ une semaine avant de commencer à compter les bulletins de vote par correspondance. Mais Gianaris, un démocrate, a déclaré que cela ne tenait pas compte du manque de transparence une fois que ce décompte avait commencé.

L’histoire continue

«Pourquoi les comtés n’ont pas fourni les totaux des absents de manière très publique et continue, il n’y a aucune raison», a déclaré Gianaris. « Ils devraient. »

«Même ceux d’entre nous qui sont impliqués dans des campagnes ont été contraints de s’appuyer sur des informations informelles ou sur des personnes sur place qui en ont été témoins pour obtenir nos propres chiffres», a déclaré Gianaris. «Le processus manque de transparence.»

La lenteur de certains comtés de New York à publier le nombre de votes des absents a été moins problématique ces dernières années parce que, historiquement, l’État n’a pas eu un très grand vote par correspondance.

Mais un nombre record de bulletins de vote par correspondance ont été déposés cette année après que les responsables de l’État ont décidé de permettre à quiconque de voter par absent afin de réduire les foules dans les bureaux de vote pendant la pandémie de coronavirus.

Les votes en personne exprimés le jour du scrutin sont généralement signalés rapidement dans l’État, de nombreux comtés rapportant publiquement les résultats à mesure qu’ils arrivent de chaque circonscription après la fermeture des bureaux de vote. Cela s’est produit cette année également.

Les résultats dans de nombreux endroits, cependant, ont stagné pendant des semaines alors que les votes par correspondance étaient comptés. Comme ces votes ont été comptés en secret, certains résultats ont pris d’énormes fluctuations.

L’ancienne représentante américaine Claudia Tenney, une républicaine essayant de renverser le représentant américain Anthony Brindisi, un démocrate, dans le centre de New York, a vu une avance de près de 28000 voix le jour du scrutin s’évaporer au fil des semaines – un phénomène similaire qui a eu un impact sur de nombreuses courses. et descendre le billet à travers le pays. Mais la nouvelle de cette diminution de l’avance est venue principalement des candidats eux-mêmes, et non des conseils électoraux des comtés qui comptaient le vote.

Dans le comté d’Oswego, l’un des huit comtés impliqués dans le classement de cette course, la commissaire aux élections Laura Brazak, démocrate, a défendu la pratique de son conseil d’administration consistant à donner des mises à jour sur le total des votes des absents uniquement aux représentants des candidats et non aux médias ou au public.

« Les candidats et les avocats de campagne des candidats ont toutes les informations les plus à jour si vous souhaitez les contacter », a déclaré Brazak mercredi. « Mon procureur du comté, ma représentation légale, dit de ne pas parler à la presse. »

Le comté n’a rien publié publiquement jusqu’à cette semaine, lorsqu’il a donné ses totaux à un juge chargé des différends sur certains bulletins de vote.

Les porte-parole du Conseil des élections de la ville de New York n’ont pas répondu aux nombreuses tentatives de les joindre pour expliquer pourquoi ils avaient choisi d’adopter une politique de secret.

Gianaris, qui siège au Sénat et à l’Assemblée depuis près de 20 ans, a récemment proposé une législation exigeant que les comtés commencent à compter les bulletins de vote par correspondance plus tôt, entre autres réformes du vote.

Plusieurs dirigeants législatifs démocrates ont exprimé leur soutien au projet de loi de Gianaris, tandis que le chef de la minorité de l’Assemblée républicaine Will Barclay a déclaré qu’il soutenait les réformes électorales pour accroître la transparence et la rapidité.

« Je ne peux pas imaginer une bonne raison de fond pour laquelle nous ne devrions pas faire cela », a déclaré Barclay.

Tom Speaker, analyste politique pour le bon groupe gouvernemental Reinvent Albany, a déclaré qu’il était «mal» pour les comtés de faire dépendre le public des candidats pour les résultats des élections plutôt que du gouvernement.

«Fondamentalement, nous ne payons pas nos impôts afin de pouvoir obtenir nos informations auprès des candidats du bureau politique», a déclaré le président. «Nous le payons pour obtenir la transparence de nos conseils électoraux.»

L’État laisse aux comtés le soin de décider quand publier des mises à jour sur leurs décomptes du vote des absents, a déclaré Jerry Goldfeder, un avocat électoral qui représente les candidats de New York depuis 40 ans.

«Notre système électoral décentralisé permet apparemment aux comtés de fixer leurs propres règles en matière de transparence», a-t-il déclaré.

Certains responsables du comté ont déclaré qu’ils pensaient qu’ils n’étaient pas autorisés à mettre à jour le public sur le total des votes des absents dans les courses où des candidats s’étaient présentés au tribunal pour des problèmes de scrutin, mais Goldfeder a déclaré qu’il ne s’était jamais souvenu d’une décision d’un juge d’État selon laquelle un comté ne pouvait pas publier de mises à jour sur le vote par correspondance. compte avant que les résultats ne soient officialisés.

«Cette course est en train de devenir rapidement un enfant d’affiche de la nécessité d’une refonte fondamentale de la façon dont nous menons les élections dans l’État de New York», a-t-il déclaré.