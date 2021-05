«  Dans ce train jusqu’à Wimbledon  », déclare Roger Federer alors que la légende suisse revient dans le tournoi à domicile

Roger Federer reprend son retour pour blessure sur le sol suisse à Genève la semaine prochaine avec la légende de 39 ans insistant: « Nous sommes dans ce train jusqu’à Wimbledon ». Federer est revenu sur les courts en mars, après avoir été absent pendant plus d’un an après deux chirurgies du genou, remportant son premier match au Qatar avant de perdre son deuxième. Doha était sa première apparition depuis janvier 2020 et une défaite en demi-finale de l’Open d’Australie contre Novak Djokovic. Federer devait jouer au 2-9 mai à Madrid Open, mais a pris la décision tardive de passer à l’événement de Genève, où il devrait avoir une meilleure chance de se lancer. « Doha n’était qu’un petit test de ce que je faisais », a déclaré Federer, 20 fois vainqueur du titre du Grand Chelem, à Leman. Télévision bleue. «Genève est plus qu’un simple test, pour voir si je peux jouer plusieurs matches d’affilée. Je sais que le danger de perdre tôt est toujours là. «

Genève devrait tester la forme dans laquelle se trouve Federer avant l’Open de France du 30 mai au 13 juin avant de viser ses deux objectifs majeurs – un neuvième titre à Wimbledon et une médaille d’or en simple aux Jeux olympiques de Tokyo.

«Il ne vient pas dire bonjour», a déclaré le directeur du tournoi genevois Thierry Grin au magazine suisse L’Illustre.

« Il vient gagner des matchs avant son grand but: Wimbledon. »

«LE RETOUR EST LA PRIORITÉ»

Même si son 40e anniversaire approchait en août, Federer a déclaré qu’il était toujours passionné par le tennis et qu’il avait raté la vie de tournée.

« Il est difficile d’abandonner tout cela sans essayer de revenir », a-t-il déclaré.

«L’année a été ultra longue pour moi, avec la double opération et la pandémie.

«Nous sommes dans ce train jusqu’à Wimbledon, nous allons juste nous concentrer là-dessus, et le reste après, voir ce qui se passe. Le retour est la priorité. «

Federer avait l’air à l’aise lors de sa première séance d’entraînement sur les courts surplombant le lac Léman vendredi, face au Hongrois Marton Fucsovics, qui a remporté le titre 2018 au club des Eaux-Vives.

Le tournoi n’a pas eu lieu l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus et se joue cette fois sans spectateurs.

Les joueurs sont testés tous les deux jours, avec Federer, qui a eu le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19, testant négatif vendredi.

« LES GENOUX, LA FAMILLE » DÉCIDENT DE LA RETRAITE

Le numéro huit mondial Federer affronte le top 30 à Genève de Denis Shapovalov, de feu Grigor Dimitrov, Christian Garin, l’étoile montante Casper Ruud et Fabio Fognini.

Le vainqueur de l’US Open 2014, Marin Cilic, participe également au tournoi à 28 joueurs sur terre battue – la surface la moins préférée de Federer.

La tête de série Federer reçoit un laissez-passer pour le deuxième tour et disputera son premier match mardi, contre l’Australien Jordan Thompson ou l’Espagnol Pablo Andujar.

S’il réussit son premier match, Federer a Garin et Cilic comme adversaires potentiels en quarts de finale, Ruud en demi-finale et Shapovalov en finale.

Cependant, le plus gros test devant le gazon de Wimbledon et les courts en dur de Tokyo aura lieu sur la terre battue de Roland-Garros où il était champion en 2009.

Sa dernière sortie à Roland Garros à Paris a été sa défaite en demi-finale 2019 face à l’ancien rival Rafael Nadal, avec qui il partage désormais le record de 20 titres en simple du Grand Chelem.

Federer a déclaré qu’il n’avait «aucun projet» de prendre sa retraite de si tôt.

«Ce sont les genoux et la famille qui décideront cela», a-t-il déclaré au Leman Bleu.

«Pour le moment, c’est la pensée de revenir et de voir quel niveau je vais atteindre, et après nous verrons combien de temps je peux continuer, avec tout le stress, toutes les demandes.»

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici