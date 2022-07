Dans ce restaurant new-yorkais, les frites les plus chères au monde coûtent 15 800 roupies

Non seulement les frites sont savoureuses, mais elles sont également disponibles à un prix nominal. Il n’y a pratiquement pas de moment où nous allons dans un café sans commander des frites avec d’autres aliments au menu. Et bien que nous ayons déjà discuté de leur prix nominal, imaginez une assiette de celui-ci coûtant 15 800 roupies.

Au restaurant Serendipity à New York, le coût d’une assiette de frites est de 200 $ environ Rs 15 800. Il s’agit des frites les plus chères au monde enregistrées dans le livre Guinness des records du monde.

Ce plat est fait avec des pommes de terre chères et de haute qualité, du champagne Vintage 2006, du vinaigre de champagne français Jélée Blanc, du sel de truffe, de l’huile de truffe, du fromage de spécialité, du beurre ainsi qu’un saupoudrage d’or comestible de 23 carats.

La page Instagram officielle de Guinness World Records a partagé une vidéo des frites et a sous-titré le post, “Les frites les plus chères 200 dollars – Creme de la Crème Pommes Frites par Serendipity 3.” La vidéo a reçu plus de 26 000 likes et 448 000 vues.

Le nom de ces frites chères est Crème de la Crème Pommes Frites. Lorsque les gens du Guinness Book of World Records ont entendu son prix, ils ont été époustouflés. Ils l’ont déclarée les frites les plus chères au monde. Le plat coûteux revient au restaurant le 13 juillet, connu sous le nom de Journée nationale des frites en Amérique.

Ironiquement, ce restaurant sert également le dessert le plus cher à 25 000 $, soit environ Rs 19 lakh. Ces plats ont obtenu plus de reconnaissance en raison de leur prix élevé plutôt que de leur goût.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.