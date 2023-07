Dans ce quartier, les gens s’injectent ouvertement la « drogue zombie » Tranq à chaque coin de rue | Nouvelles américaines

Après seulement 15 minutes dans les rues du quartier de Kensington à Philadelphie, une rencontre qui a tout changé.

C’était illustratif d’une crise hors de contrôlec’était le reflet d’une lutte personnelle profonde, c’était instructif sur le pouvoir de la dépendance et c’était profondément, profondément triste.

« Je n’avais vraiment personne qui me prenait au sérieux », m’a dit Christophe en m’expliquant pourquoi il était là où il était.

« J’étais ce jeune homme, un athlète semi-professionnel. »

Il a expliqué comment tout avait commencé par une blessure.

Antidouleurs, prescrits dans un premier temps, puis en automédication. Puis les opioïdes illicites. Maintenant, ce nouveau médicament, Tranq.

Il était fluide, éloquent, réfléchi, et alors qu’il me racontait l’histoire de sa vie tronquée, il s’injectait dans le bras gauche.

Cela n’a pas pris longtemps. Secondes. Il s’est éteint. Un marmonnement.

Puis plus rien. Son corps s’est penché.

Le coup avait frappé. Il était presque sorti. Il a trébuché sur le trottoir et s’est effondré. Moins d’une minute plus tard, il était inconscient.

Image:

Christophe a injecté Tranq en parlant à Sky News





Image:

Christophe s’est effondré au sol après son coup





J’étais pour la dernière fois ici à Philadelphie en février.

Nous étions alors allés enquêter sur une nouvelle drogue de rue qui laissait les blessures les plus horribles à ceux qui l’utilisaient. Ce que nous avons découvert alors était choquant, dévastateur et vraiment déprimant.

Je suis revenu maintenant parce qu’il y a des nouvelles que l’histoire de la soi-disant « drogue zombie » a pris un tournant.

Les hauts responsables américains de la prévention de la toxicomanie ont analysé des données nationales pour voir si cette nouvelle drogue, apparue pour la première fois dans ces rues de Philadelphie, est en fait plus répandue qu’ils ne le pensaient.

Ce qu’ils ont découvert est alarmant.

Une nouvelle analyse des données remontant à 2019 montre désormais une augmentation de 276 % des décès liés à la xylazine à l’échelle nationale. Les décès font plus que doubler chaque année à travers l’Amérique.

La drogue, un tranquillisant pour le bétail qui est mélangé par des revendeurs à l’approvisionnement en drogue de rue opioïde existant, a maintenant été détectée dans 48 des 50 États américains. Il y a moins d’un an, ils pensaient qu’il n’avait été trouvé qu’à Philadelphie.

Les opioïdes non frelatés réguliers tuent déjà plus de 100 000 Américains chaque année. Donc, la nouvelle que la xylazine est maintenant si répandue est dévastatrice pour les utilisateurs, pour les bénévoles et pour les autorités qui, à notre avis, n’ont aucun contrôle sur cette crise.

En savoir plus:

Comment la drogue laisse des rues à un million de dollars jonchées de corps

‘Tranq’ désigné ‘menace pour la nation’

Qu’est-ce que le fentanyl?

Image:

Christophe a fini par s’évanouir





À Philadelphie, j’ai voulu voir comment les utilisateurs et les bénévoles que j’avais rencontrés en février faisaient et ce qu’ils pensaient d’un nouveau « plan d’action » majeur que le président Biden a demandé à ses fonctionnaires d’initier.

Avant que Christophe n’ait succombé à son dernier tube, il avait semblé encouragé par les nouvelles de la Maison Blanche.

L’accès au traitement de la toxicomanie était essentiel, avait-il dit.

Notre guide dans ces rues dangereuses était Ronnie Kaiser, qui dirige l’association caritative Angels in Motion. Elle nous avait fait visiter en février et avait hâte de le faire à nouveau.

J’ai regardé alors qu’elle surveillait Christophe.

« Il a un pouls. Il ne fait pas d’overdose pour le moment », a-t-elle déclaré.

Le désespoir ici est à couper le souffle. Il y a des gens qui s’injectent ouvertement à chaque coin de rue ; bien plus qu’en février, c’est sûr.

Image:

Ronnie vérifie Christophe après qu’il ait injecté du Tranq





Leur addiction est plus puissante que la reconnaissance pour soigner les blessures qui apparaissent partout sur leur corps. L’accès au traitement – à la fois physique et mental – est si difficile. Et il y a si peu de filet de sécurité en Amérique.

« Ça a empiré », a déclaré Ronnie alors que nous passions devant un groupe de personnes, toutes inconscientes.

Les utilisateurs doivent naviguer dans le système de santé complexe et coûteux des États-Unis s’ils veulent avoir une réelle chance de guérison.

Le plan national du gouvernement implique l’accès à la prévention, au traitement de réduction des risques et à l’aide au rétablissement, ainsi que des actions audacieuses pour perturber l’approvisionnement en provenance de Chine via le Mexique.

« Je suis content qu’ils mettent enfin en œuvre quelque chose. J’espère juste que la mise en œuvre est assez rapide et que c’est la bonne. La plupart des gens ici ont soit des problèmes de santé mentale, soit des traumatismes qui ont marqué leur vie », m’a dit Ronnie.

Elle a souligné l’éternel problème américain de l’assurance médicale et des installations médicales « à but lucratif ».

« Nous avons besoin de cures de désintoxication fédérales, de maisons de récupération fédérales, de la possibilité de séjours plus longs en cure de désintoxication et certainement de toutes les assurances pour être acceptées dans toutes les cures de désintoxication », a-t-elle déclaré.

Les responsables de l’administration Biden semblent reconnaître l’ampleur du problème, mais maintenant avec des défis aussi profonds auxquels ils sont confrontés.

Image:

Le Dr Rahul Gupta est le responsable de la politique antidrogue de la Maison Blanche





Le directeur de la politique nationale de contrôle des drogues de Joe Biden, le Dr Rahul Gupta, a accepté de nous parler.

« Dans la rue ici, ça ressemble à un échec », lui ai-je dit. « Il semble que vous n’ayez pas maîtrisé à distance la crise ici à Philadelphie et dans tout le pays. »

Il a concédé: « Je pense que ce que vous voyez et ce que j’ai vu dans les rues de Philadelphie, en particulier sur Kensington Avenue, est un exemple de ce qui se passe lorsque nous ne mettons pas en œuvre ces politiques. »

« Ce que j’ai vu, c’est tellement de souffrance. Beaucoup de gens n’ont pas de maison. Beaucoup de gens ont besoin d’aide de toute urgence », a déclaré le Dr Gupta.

Mais il a insisté sur le fait que les changements avaient un impact : « Le changement de politique qui s’est produit avec la priorité à la réduction des méfaits, la priorité au traitement, la rencontre des gens là où ils travaillent. »

Christophe a mis quelques minutes à revenir. Les hits sont intenses, mais ils sont courts et, bien sûr, très addictifs.

« Désolé, » dit-il. Il voulait terminer son histoire.