Dans ce nouveau roman graphique dystopique, l’attaque du 6 janvier a réussi

Dans les semaines qui ont suivi l’insurrection du 6 janvier 2021, Alan Jenkins, professeur à la Harvard Law School, a eu du mal à dormir.

“Je me réveillais avec des sueurs froides à 3 heures du matin matin après matin en m’inquiétant pour notre démocratie”, dit-il.

Jenkins pense que la brèche au Capitole des États-Unis représentait une menace existentielle pour l’Amérique et ses institutions démocratiques. Presque immédiatement après l’attaque violente, il a su qu’il voulait explorer et amplifier ce qu’il considérait comme des implications de grande envergure. Il savait aussi exactement comment il voulait le faire : à travers un roman graphique qui pourrait, potentiellement, atteindre ceux qui ne suivent pas la politique au-delà du cycle immédiat de l’actualité.

Shawn Martinbrough



Il s’est donc associé à l’artiste et auteur à succès du New York Times Gan Golan pour co-écrire le récit de 1/6 : The Graphic Novel, un roman en quatre parties série partiellement financée par crowdfunding qui imagine ce qui aurait pu arriver si les insurgés avaient réussi. Jenkins et Golan appellent leur roman graphique basé sur des personnages “une histoire de ce qui était, de ce qui aurait pu être et de ce qui pourrait encore être.” Le premier chapitre sera disponible en téléchargement ce vendredi 6 janvier, de manière appropriée.

Il s’intitule Remember This Day Forever et peut être acheté sur Amazone pour 2,99 $.

“Les bandes dessinées peuvent être un moyen de dire les choses qui ne sont pas dites et d’amener les histoires qui sont sous la surface dans la conversation publique”, a déclaré Golan. “Et c’est l’un de nos principaux objectifs en faisant cela dans une forme d’art aussi accessible et divertissante.”

Attendez-vous à ce que les trois chapitres restants de 1/6 soient publiés environ une fois par trimestre – les auteurs sont encore en train d’assimiler les grandes quantités d’informations des audiences télévisées du comité du Congrès du 6 janvier. Le panel bipartite a publié son rapport final de 845 pages fin décembre, affirmant que l’ancien président Donald Trump était responsable de l’émeute et qu’il devrait être interdit d’exercer à nouveau ses fonctions.

Comme toutes les fictions dystopiques, cela nous donne une image du monde que nous devons travailler très dur pour éviter. Gan Golan, 1/6 co-auteur

Le roman graphique combine fiction spéculative et événements vérifiés soigneusement étudiés, et le premier chapitre présente des scénarios effrayants. Des régiments de miliciens armés patrouillent dans les rues et prennent d’assaut une station d’information sur le point de diffuser une histoire à succès sur les élections de 2020. “Sous l’autorité de la loi de 2021 sur des médias équitables et équilibrés, ce réseau a été déclaré ennemi de la liberté”, crient les officiers, armes au poing. “Éteignez ces caméras.”

Art par un artiste de bande dessinée vétéran Will Rosado ajoute au malaise grâce à une narration visuelle engageante. Des scènes mettant en scène des militants protégeant des caisses de bulletins de vote (“la dernière preuve de notre démocratie”) se déroulent dans des bleus, des gris et des verts glacés pour une sensation résolument post-apocalyptique. Les pages avec des chars et des miliciens éclatent d’oranges et de rouges incendiaires qui donnent l’impression que des bombes sont sur le point d’exploser. Des visages à travers le spectre politique enregistrent des émotions puissantes : terreur, rage, choc, inquiétude.

“Il y a des notes et des éléments d’espoir dans les chapitres suivants”, promet Jenkins, qui donne des cours sur la race et le droit, les communications et la jurisprudence de la Cour suprême. “Une partie de cet espoir vient des gens ordinaires qui croient en notre démocratie et sont prêts à agir pour la protéger.”

Will Rosado et Gan Golan



Les bandes dessinées, bien sûr, abordent depuis longtemps des thèmes liés à la justice sociale et aux inégalités.

Le roman graphique Maus, lauréat du prix Pulitzer, d’Art Spiegelman, dépeint les horreurs de l’Holocauste. Capitaine Amérique célèbre coup de poing Adolf Hitler au visage lorsque Marvel a présenté pour la première fois le super-héros vêtu du drapeau américain en 1941. La centrale électrique de DC Comics, Superman, a dévoilé les secrets du Ku Klux Klan dans les années 1940, et il a de nouveau combattu le groupe haineux il y a quelques années dans un bande dessinée ciblant les jeunes adultes. La panthère noire de Marvel a également combattu le Klan, et les luttes mutantes des X-Men ont servi d’allégorie à la persécution raciale.

Alors que Jenkins et Golan parlent de cette tradition de la bande dessinée sur Zoom, il est clair que je parle à deux ardents fans du genre.

Un Six Bandes Dessinées



« Collectivement, nous avons une quantité honteuse d’intérêt et d’histoire pour la bande dessinée à notre actif », rit Jenkins, qui s’est lancé dans la bande dessinée à l’âge de 10 ans et compte Daredevil, Submariner et Black Panther parmi ses personnages préférés.

Les auteurs espèrent que leur roman graphique motivera les gens à agir dans l’esprit des héros de bande dessinée préférés du couple. Il est publié sous les auspices du Western States Center, une organisation pro-démocratie basée à Portland, dans l’Oregon, où les deux sont des boursiers seniors. Le livre est accompagné d’une boîte à outils numérique qui comprend des stratégies pour les dirigeants civiques pour lutter contre la violence politique sectaire et pour les écoles pour aider les enfants à faire la distinction entre les informations fiables et les mensonges.

Jenkins et Golan ont constamment réécrit leur histoire pendant les audiences, enquêtant sur de nouvelles révélations et détails et essayant de discerner quoi incorporer et comment.

Cependant, “la partie de l’histoire qui ne peut être racontée dans le rapport final du 6 janvier est ce qui aurait pu se passer et ce qui pourrait encore se passer, la trajectoire à long terme de ce mouvement antidémocratique”, explique Golan, un architecte de l’événement militant à grande échelle People’s Climate March et auteur du roman graphique The Adventures of Unemployed Man, qui raconte les aventures d’un croisé sans emploi et de son acolyte Plan B.

“Comme toute fiction dystopique”, ajoute Golan, “cela nous donne une image du monde que nous devons travailler très dur pour éviter.”