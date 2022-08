Dans ce marché du Bihar, les palefreniers sont vendus pour un prix

Il y a un marché spécial dans le district de Madhubani du Bihar, où les hommes font la queue en tant que palefreniers sur le marché pour être achetés par les futures mariées. Ceci est appelé localement le marché du marié ou Saurath Sabha. Les femmes et leurs familles sélectionnent ensemble le marié sur le marché selon leur choix. On dit que cette pratique est une tradition vieille de 700 ans dans la région.

Avant de sélectionner un marié, la famille de la future mariée vérifie la qualification, les antécédents familiaux, la preuve d’âge comme le certificat de naissance et d’autres documents du marié. Si une femme aime un homme et dit oui au mariage, les hommes de la famille engagent d’autres conversations.

Chaque marié, qu’il soit vêtu de dhoti et de kurta cramoisis traditionnels, ou de jeans et de chemises, vient pour un prix basé sur sa qualification et sa position sociale.

Selon les légendes locales, la tradition a été lancée par Raja Hari Singh de la dynastie Karnat. Le but de cette tradition était de se marier dans différents gotras et de rendre les mariages sans dot. Le mariage dans la région n’est pas autorisé si des relations de sang et des groupes sanguins sont trouvés depuis sept générations entre la mariée et le marié.

Saurath Sabha permet aux femmes de trouver plus facilement le bon mari parmi un groupe diversifié d’hommes. Alors que la tradition a été créée pour se débarrasser de la dot, selon divers rapports, la dot est toujours répandue dans de tels mariages.

Des milliers d’hommes Maithili et leurs tuteurs se rassemblent sous les arbres Pipal dans la zone du marché local du district de Madhubani pour être choisis par les futures mariées.

Ce marché de 9 jours est installé dans un verger et est également appelé Saurath Mela ou Sabhagachhi. Les gens de la communauté Maithil Brahmin viennent de tout le district avec leurs filles sur ce marché pour choisir les palefreniers. Les parents de la fille accomplissent les rituels du mariage dès qu’ils trouvent un partenaire convenable pour leur fille. Les registraires, également connus sous le nom de Panjikars dans leur langue maternelle, jouent un rôle important dans cette foire.

