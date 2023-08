Dans ce district de Manipur, événement I-Day avec "Répliques d’armes à feu" Et dépistage ‘Uri’

Les groupes de la société civile des tribus Kuki-Zo-Chin n’ont pas rejoint l’appel du gouvernement du Manipur pour la célébration du 77e jour de l’indépendance mardi et ont organisé leur propre célébration à Churachandpur, à majorité kuki, à 65 km de la capitale de l’État, Imphal.

« Par ces célébrations, nous avons montré que nous sommes séparés du gouvernement de Manipur et que nous pouvons nous gouverner et gouverner nous-mêmes. Nous voulons montrer au reste de l’Inde que nous aimerions être une entité distincte dans le cadre de l’Union indienne », a déclaré Chinkhenpau du a déclaré le comité directeur du conseil de Zomi.

Des images de l’événement montrent des jeunes marchant en tenue de combat militaire tenant des «fusils d’assaut». Ils portaient l’insigne d’épaule ou de poitrine de l’Armée révolutionnaire de Zomi (ZRA), un groupe d’insurgés kuki avec lequel le gouvernement du Manipur a mis fin à l’accord de suspension des opérations (SoO) en mars de cette année, deux mois avant que la violence n’éclate entre la majorité des collines Kukis et les Meiteis, majoritaires dans la vallée, sur la demande des Meiteis pour le statut de tribus répertoriées (ST).

Les groupes de la société civile de Kuki, cependant, ont affirmé que les hommes en tenue de combat qui ont participé à la marche étaient des « volontaires de la défense du village » et que les armes n’étaient pas réelles.

L’optique de l’événement de Churachandpur qui indiquait la participation d’hommes «armés» a cependant déclenché une controverse massive à Manipur dans un environnement tendu après les affrontements ethniques qui ont duré trois mois. Des combats sporadiques continuent d’être signalés chaque jour.

Les marches de Churachandpur ont été critiquées sur les réseaux sociaux pour un prétendu manque de respect envers le drapeau national. Dans l’une des vidéos de l’événement, le drapeau national est vu installé en biais, le bâton dépassant un peu, lui donnant l’apparence d’un drapeau en berne.

Dans une autre vidéo, un homme en uniforme de guérilla dans un groupe de marcheurs, au lieu de tenir le drapeau national droit comme l’exige le code du drapeau indien de 2002, est vu en train de le plonger sur le côté lorsqu’il s’approche de personnes debout sur un podium, ce qui est une violation de la loi qui dit: « Le drapeau ne doit pas être baissé en hommage à une personne ou à une chose ».

« Qu’est-ce que le commandement unifié a fait à propos de cette exposition ouverte d’armes meurtrières – un pistolet jouet comme le prétend Kuki ? Si d’autres forment également une telle milice, seront-ils également autorisés à afficher leur puissance illégale dans les défilés nationaux? Allons-nous autoriser ‘Ranbir Sena’ ou ‘Bhim Army’ etc. pour faire un acte similaire? » Le lieutenant-général L Nishikanta Singh (à la retraite) a posté sur X, anciennement Twitter.

« … Seules les forces de sécurité affichent des armes lors d’un défilé. Les kukis envoient un message – peuvent s’en tirer avec n’importe quoi », a déclaré le général de corps d’armée Singh, qui a également dirigé le corps du renseignement de l’armée indienne avant de prendre sa retraite en 2018, après 40 ans de service.

Qu’a fait le commandement unifié à propos de cette exposition ouverte d’armes mortelles – un pistolet jouet comme le prétend Kuki ? Si d’autres forment également de telles milices, seront-ils également autorisés à afficher leur puissance illégale dans les défilés nationaux ? Permettrons-nous à ‘Ranbir Sena’ ou ‘Bhim Army’ etc. de faire un acte similaire. https://t.co/kg7P952IET — Lt Gen L Nishikanta Singh (R) (@VeteranLNSingh) 15 août 2023

Les groupes de la société civile de Kuki ont affirmé qu’ils n’étaient pas sécessionnistes, bien qu’ils aient réclamé une administration distincte. Ils ne voulaient pas participer aux célébrations de la fête de l’indépendance sous l’égide du gouvernement de Manipur, ont indiqué des sources. Les Kukis comptent quelque 25 groupes d’insurgés qui ont signé l’accord de suspension des opérations (SoO) avec le centre, l’armée et le gouvernement de l’État. Les insurgés de SoO vivent dans des camps désignés et affirment qu’ils ont gardé leurs armes sous clé, surveillés régulièrement par les autorités.

Les Kukis ont également projeté la vedette de Vicky Kaushal « Uri: The Surgical Strike » à Churachandpur, présentée comme la première projection publique d’un film hindi à Manipur depuis 2000, lorsqu’un groupe d’insurgés basé dans la vallée a interdit les films de Bollywood dans l’État.

Cependant, de nombreux films hindi ont été projetés à Manipur dans une relative sécurité, le plus récent étant la vedette de Shah Rukh Khan « Pathaan » dans un théâtre en mars de cette année dans le district d’Ukhrul.

L’Association des étudiants de Hmar a déclaré qu’elle avait projeté le film pour exprimer son opposition à l’interdiction des films en hindi imposée par le Front populaire révolutionnaire, l’aile politique du groupe d’insurgés de l’Armée populaire de libération basé dans la vallée.

« Cela fait plus de deux décennies qu’un film n’a pas été projeté dans notre ville. Les Meiteis ont interdit les films en hindi pendant longtemps. La décision d’aujourd’hui est de défier les politiques anti-nationales des groupes Meitei et de montrer notre amour pour l’Inde », Ginza Vualzong, porte-parole du groupe de la société civile Kuki Forum des chefs tribaux autochtones (ITLF), a déclaré dans un communiqué.

Vicky Kaushal-vedette ‘Uri: The Surgical Strike’ a été projeté à Churachandpur de Manipur

La boxeuse championne du biopic de Manipur Mary Kom n’a pas non plus été publiée dans son pays d’origine.

Meiteis sur les réseaux sociaux, cependant, a condamné la création de toute leur communauté avec des groupes d’insurgés hérités de la vallée dont la base de soutien n’existe plus. Ils ont souligné que bien qu’aucune projection publique de films de Bollywood n’ait eu lieu en raison de la peur du diktat des insurgés, ils ont déclaré que les films et la musique hindi avaient fait un grand retour dans la télévision par câble et d’autres médias à partir du milieu des années 2000 et que les gens ont consomment ouvertement du contenu de Bollywood, sauf par le biais de projections publiques.

Plus de 180 personnes sont mortes dans les affrontements ethniques du Manipur qui ont commencé le 3 mai. Des milliers d’autres ont été déplacées à l’intérieur du pays.