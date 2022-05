Dans ‘Cane Fire’, quand une image du paradis crée une perte

J’ai parlé avec Banua-Simon de l’histoire conflictuelle de Kauai et de la façon dont le déplacement est une question à la fois d’immobilier et d’image publique. Cette interview a été condensée et éditée.

Je venais de terminer un court documentaire intitulé “Third Shift”, sur la raffinerie de sucre Domino à Brooklyn, et je faisais plus de recherches sur le commerce du sucre dans le monde. Je savais que ma famille à Hawaï était impliquée, mais je ne savais pas que mon arrière-arrière-grand-mère travaillait dans les champs de canne à sucre de Porto Rico qui extrayaient le produit brut à raffiner chez Domino Sugar. Elle a finalement émigré de Porto Rico à Hawaï, et mon histoire familiale s’est poursuivie là-bas avec sa fille qui a rencontré mon arrière-grand-père, Alberto, qui a immigré des Philippines.

Alors j’ai attrapé mon appareil photo et je suis allé passer du temps avec mon grand-oncle, Henry. Il a commencé dans la conserverie d’ananas et a conduit un camion pour les plantations de canne à sucre, puis, lorsque le tourisme et Hollywood sont arrivés, il a été un membre d’équipage supplémentaire. Il était également impliqué dans l’ILWU, qui était le syndicat le plus puissant d’Hawaï, représentant les travailleurs du sucre et de l’ananas. Il a été transformateur pour la création de logements abordables à partir de la structure de plantation existante. J’avais donc cette fierté de la résilience de ma famille et des caractères forts.

Quel rôle Hollywood a-t-il joué dans l’histoire de Kauai ?

J’ai regardé tous les grands films hollywoodiens qui avaient été produits sur l’île. Je l’ai décomposé à la manière de “Los Angeles Plays Itself” de Thom Andersen, où il a les catégories de Los Angeles en tant que personnage, Los Angeles en toile de fond, Los Angeles en tant que sujet. J’ai découvert qu’à partir des années 1930, il y avait une campagne de relations publiques très délibérée par les “Big Five” [five prominent corporations in sugar and other industries]. Ils recevaient des critiques pour leurs pratiques de travail, et ils ont donc contribué à promouvoir l’idée du fantasme des mers du Sud. Ils amenaient des touristes sur l’île sur des bateaux à vapeur et ont influencé des articles de journaux et des émissions de radio, et ils ont collaboré avec MGM pour réaliser ces fantasmes légers.

Ensuite, les États-Unis se sont impliqués dans la création d’avant-postes militaires [in the area], et ils se concentraient sur la vente de l’idée d’un État, qui impliquait le tourisme et des productions pro-militaires. Alors [in 1952] vous avez John Wayne dans “Big Jim McLain” réprimant les communistes [in Hawaii]. Puis dans les années 1980 et 1990, il y a cette célébration de la richesse et du luxe et l’idée qu’il y a de l’harmonie sur les îles, qu’il n’y a pas de conflit, même si la lutte pour la terre et le pouvoir a toujours été à Hawaï de diverses manières.

La première production hollywoodienne à Kauai [“Cane Fire”] a été filmé dans une plantation de canne à sucre en même temps que mon arrière-grand-père, Alberto, travaillait à la conserverie d’ananas adjacente. Il a peut-être été documenté, mais je ne sais pas car le film est officiellement perdu. Mais je pensais que c’était une bonne introduction à ces mondes parallèles de la façon dont Kauai était représenté à Hollywood et aux réalités matérielles de la vie sur l’île.