Dans « Brat Loves Judy », le couple partage sa vie d’église

Joyeux Humpday ! Nous sommes mercredi et nous ne sommes qu’à un jour d’un tout nouvel épisode de Brat aime Judy.

Devinez quoi? Tu es chanceux! Nous avons un extrait exclusif en avant-première du tout nouvel épisode de jeudi de Brat aime Judy pour votre plus grand plaisir ! Dans le clip ci-dessous, Brat et Judy vont à l’église ensemble. Brat révèle comment son expérience d’église en grandissant l’a rapprochée de la musique. Pendant ce temps, Judy a partagé qu’elle était dans la chorale de l’église, mais elle a lutté parce qu’elle sentait que certains membres de l’église la jugeaient, elle et sa famille. Découvrez le clip ci-dessous:

Nous aimons voir Brat et Judy à l’église ensemble. Judy ressemblait à un petit enfant tournant sur le banc, n’est-ce pas ?

Il est intéressant de noter que Brat et Judy ont eu des expériences assez différentes avec l’église, mais leurs deux expériences sont assez courantes. Votre expérience d’église a-t-elle été plus similaire à celle de Brat ou de Judy ?

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode:

Déterminés à avoir un bébé, Brat et Judy effectuent leur deuxième transfert d’embryon. Judy entame son parcours de perte de poids avec un cours de twerk. Après avoir été arrêté, la vie de Jordan est changée à jamais.

Le tout nouvel épisode de Brat Loves Judy sera diffusé le jeudi 18 mai à 21 h HNE sur WeTV.

Allez-vous regarder?