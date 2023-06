Dans Bones of Crows, Grace Dove a trouvé la guérison parmi la lourdeur

Après une décennie dans l’industrie du théâtre, Grace Dove sait pourquoi elle a choisi ce domaine.

« Je crois vraiment que je suis devenue actrice et conteuse pour partager des histoires difficiles », a-t-elle déclaré à Eli Glasner de CBC.

Dove joue le rôle d’Aline Spears dans Os de corbeauxun film écrit et réalisé par Marie Clements.

Le film suit le parcours d’une femme crie de son enfance à la vieillesse alors qu’elle traverse les traumatismes de son passage dans le système des pensionnats.

REGARDER | Grace Dove parle de la gestion de sujets difficiles : La star de Bones of Crows, Grace Dove, dit qu’elle est devenue actrice « pour partager des histoires difficiles » Dove dit que la lourdeur et la guérison ont été impliquées dans la réalisation du prochain film et de la mini-série qui traitent des traumatismes intergénérationnels et des pensionnats.

Comme pour tout rôle, il y a de la recherche impliquée.

« Je dois faire mes devoirs. Je dois étudier la Seconde Guerre mondiale. Je dois étudier le langage codé », a déclaré Dove. « Je dois étudier même pour être une personne autochtone crie. Je suis Secwépemc, donc ça apporte tellement à apprendre. »

Et en tant qu’actrice, elle dit qu’il y a quelque chose d’intérieur qu’elle doit aussi apporter au rôle.

« Je dois apporter un morceau de moi », a-t-elle dit. « Surtout en ce qui concerne la représentation autochtone, en ce qui concerne les films autochtones, c’est mon histoire. C’est mon histoire de famille. Il y a donc tellement de lourdeur. »

« Mais c’est aussi tellement apaisant, et je pense que chaque rôle que je joue fait vraiment ressortir ce que j’ai besoin de presque lâcher prise. »

Dove dit qu’elle a donné un morceau d’elle-même à son personnage, Aline Spears, dans le film. (Radio-Canada)

Elle dit que Bones of Crows est une autre façon d’aborder un sujet sur lequel certains voudront peut-être détourner le regard.

« Je pense qu’il y a un temps et un lieu pour les films sur l’amour, une comédie romantique. Et nous verrons cela », a-t-elle déclaré. « J’espère en avoir plus, que nous ayons plus de cinéma autochtone léger, mais … nous ne pouvons pas encore le faire tant que la vérité n’est pas connue. »

Série élargie

Os de corbeaux sera également une série limitée en cinq parties sur CBC et APTN à partir du 20 septembre. L’histoire se développera sur le long métrage, avec un accent plus large sur les proches de Spears sur une période de 100 ans.

« Je pense que le message le plus important que j’ai retenu est que ce qui vous arrive et comment vous gérez ces adversités va durer, nous disons sept générations », a déclaré Dove.

« Cela montre vraiment l’impact génération par génération et je pense que c’est ce que la série va vraiment approfondir. »

Dove a grandi à Prince George, en Colombie-Britannique. Elle dit que Bones of Crows peut aider à éduquer les jeunes et toute autre personne sur les traumatismes auxquels les peuples autochtones sont encore confrontés aujourd’hui. (Matt Sayles/ABC)

L’ampleur du projet signifiait une grande distribution, dont beaucoup sont venus à la production avec de longs curriculum vitae.

« Nous avons eu tellement de créateurs autochtones qui se sont battus pour que nous soyons ici, pour que je sois ici, et donc c’est constamment passer le flambeau et s’améliorer à chaque fois », a-t-elle déclaré.

Dove a eu un rôle décisif dans le film de 2015 Le revenant, jouant l’épouse du personnage de Leonardo DiCaprio, Hugh Glass. DiCaprio joue dans le prochain Les tueurs de la fleur de lune, du réalisateur Martin Scorcese, qui se concentre sur la nation Osage dans l’Oklahoma.

Elle dit qu’elle était en lice pour être choisie pour ce film et qu’elle a rencontré Scorcese.

« Je pense que ce serait bizarre si moi et Leo nous remariions, surtout, vous savez, quand ça arrive aussi dans la vraie vie », a-t-elle plaisanté.

Leçons pour le public

Il y a une leçon pratique que Dove veut que les téléspectateurs tirent de Os de corbeaux.

« J’espère que le public pourra s’éloigner et réfléchir à ses actions et réfléchir à la façon dont il traite les gens. Parce que la façon dont vous traitez quelqu’un aujourd’hui pourrait affecter sa famille pendant des générations », a-t-elle déclaré.

« Cela revient juste à la gentillesse humaine et à voir les gens pour de vraies personnes. »