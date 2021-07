Le baron voleur Jay Gould se serait vanté de pouvoir embaucher la moitié de la classe ouvrière pour tuer l’autre moitié. Cette citation, probablement apocryphe, est l’essence de « Blue Collar » de Paul Schrader, une pièce de moralité durement criarde dans laquelle – coincé entre le Scylla d’une direction exploiteuse d’une usine et le Charybde de leur syndicat corrompu – trois travailleurs de l’automobile deviennent des voyous.

« Blue Collar » a été relancé pendant une semaine au Film Forum dans une copie de 35 millimètres. Il était opportun en 1978 et, dans son expression d’aliénation de la ceinture de rouille, prémonitoire également.

Peut-être parce que c’était le premier film de Schrader en tant que réalisateur, « Blue Collar » communique le frisson d’innover, tout en montrant l’influence de Martin Scorsese (pour qui, quelques années plus tôt, Schrader a écrit « Taxi Driver »). Il fait écho à la fois au prolétariat « Car Wash » (1976) et à l’exemple classique de la mode, « On the Waterfront » (1954).

Le mouvement le plus audacieux non commercial du scénario de Schrader, co-écrit avec son frère, Leonard Schrader, consistait à constituer son trio larcin en tant que soi-disant « Oreo Gang » – deux travailleurs noirs, joués par Richard Pryor et Yaphet Kotto, et un blanc, Harvey Keitel. (L’inverse aurait été la sagesse conventionnelle d’Hollywood.) La stratégie la plus audacieuse de Schrader était de permettre à chaque acteur alors affamé de se croire la star. Appelez cela une forme de direction « méthode ». Dans son histoire du film des années 70, Peter Biskind décrit le décor comme une « poudrière ».