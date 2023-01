Dans “Black Panther : Wakanda Forever”, une scène célèbre et commémore

Environ 400 acteurs costumés et quelque 400 membres d’équipage. Des dizaines de maquilleurs et 100 perruques. Dans “Black Panther : Wakanda Forever”, l’équipe de production a été chargée de commémorer non seulement le leader intrépide du pays, le roi T’Challa, mais également l’acteur Chadwick Boseman, qui a secoué l’univers cinématographique Marvel en tant que Black Panther.

Et l’équipe l’a fait avec rapidité.

Quelques minutes après le début du film, les tribus de Wakanda s’unissent pour célébrer la danse et le chant, vêtues de perles et de tissus blancs, alors que les membres de la Dora Milaje transportent T’Challa vers le plan ancestral. Au fur et à mesure que le film progresse, la nation est confrontée à des défis extérieurs au-dessus et au-dessous de la mer, et Shuri, jouée par Letitia Wright, doit faire face à une responsabilité renouvelée de protéger sa patrie tout en pleurant le frère qu’elle a perdu.

Le réalisateur Ryan Coogler et son équipe créative, qui pleuraient toujours la mort de Boseman (en août 2020, après un combat contre le cancer du côlon), ont transféré des fragments de leur chagrin sur grand écran lors des funérailles du bosquet sacré et de la procession de célébration dans la ville dorée. .

“Nous avons dû ouvrir le film avec un moment présentant le conflit principal dans le film, et il devrait être à la fois émotionnel et axé sur l’intrigue”, a déclaré Coogler.