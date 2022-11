Dans Bizarre Twist, Pixel Foldable ressemble à Pixel Foldable

Sur la base de photos de l’appareil à venir, voici ce que le Pixel Pliable de Google peut ressembler. Régalez vos yeux, les gens. Le Pixel Foldable peut ressembler exactement à ce que vous imaginez que le Pixel Foldable ressemble.

Gracieuseté de Technologie de première page, l’appareil ressemble à un Galaxy Z Fold, cependant, il semble beaucoup plus large à la fois plié et déplié. Nous ne pouvons pas non plus nous empêcher de remarquer que le boîtier de la caméra semble sérieusement bombé à l’arrière de l’appareil, avec notre espoir qu’un produit final ne corresponde pas tout à fait à ces images. Les doigts sont croisés pour quelque chose d’un peu plus affleurant, si possible. Cela dit, chaque panneau semble relativement mince et nous savons tous que les capteurs de caméra deviennent de plus en plus grands.

Lors du dépliage de l’appareil, il semble qu’il y aura une caméra sous-écran pour l’intérieur, avec une découpe utilisée pour la caméra selfie sur l’écran de couverture.

Ce qui n’était pas inclus avec ces images, ce sont les spécifications, telles que les tailles d’affichage ou toute autre chose. La seule information semi-utilisable était qu’une source prétend que l’appareil est vraiment lourd. Comparé aux appareils standard, même le Galaxy Z Fold 4 peut sembler lourd, nous ne savons donc pas exactement ce que la source pourrait utiliser comme comparaison.

La dernière petite friandise est un prix potentiel et un délai de sortie. Selon le rapport, Google pourrait fixer le prix de l’appareil à 1799 $ et le publier en mai de l’année prochaine, ce prix correspondant exactement à ce que Samsung facture pour le Galaxy Z Fold 4. Tant que cet appareil est livré avec les mêmes spécifications de base. (résistance à l’eau, RAM, stockage, etc.), cela semble approprié.

Pour encore plus d’images, suivez le lien ci-dessous.

// Technologie de première page