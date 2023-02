Dans Bizarre Custom, la tribu Yanomami fait de la soupe aux bananes à partir des cendres des morts

Nous vivons dans un monde avec tant de cultures, de religions, de tribus et de coutumes encore à connaître et il est presque impossible de tout aimer. Certaines de ces traditions peuvent sembler charmantes pour les gens, tandis que d’autres sont carrément bizarres. Pourtant, ils sont suffisamment intéressants pour capter l’attention de personnes comme celui interprété par la tribu Yanomami en Amérique du Sud. Comme indiqué dans les rapports, ils ont un étrange rituel funéraire semblable au cannibalisme appelé endocannibalisme.

L’endocannibalisme est la pratique consistant à manger la chair d’une personne décédée de la même communauté, tribu ou société. Cette tribu croit que l’âme défunte des morts ne peut se reposer correctement et faire sa transition que lorsque le corps a été brûlé et mangé par les parents vivants. La tribu Yanomami, également connue sous le nom de Yanam ou Senema, se trouve au Venezuela et dans certaines parties du Brésil.

Contrairement à la cérémonie d’enterrement conventionnelle, la tribu Yanomami brûle le corps des personnes décédées et peint leur visage avec de la crasse (une couche de saleté sur la peau) du corps brûlé. Ils chantent et pleurent pour exprimer leur chagrin face à la perte d’un proche. Dans la deuxième phase de l’inhumation, ils rassemblent les restes après avoir brûlé les corps et les transforment en poudre en les mélangeant aux cendres. Il est suivi en mélangeant ceci dans une banane et une soupe est préparée. Cette spécialité locale est ensuite offerte à tous pour la consommation.

Il existe également une exception à ce rituel. Au cas où un ennemi tue un parent ou un membre du village, seules les femmes sont autorisées à manger les cendres. Après cela, la vengeance est recherchée auprès de l’ennemi la nuit même où le meurtre a lieu. Les villageois sont tenus de se venger en attaquant le territoire ennemi.

En dehors de cette tradition, qui semblera bizarre à beaucoup de gens, il y a beaucoup de qualités qui font de la tribu Yanomami la plus intelligente parmi les êtres humains. Selon les rapports, les membres de cette tribu ont une énorme connaissance botanique et utilisent environ 500 plantes pour la nourriture, la médecine, la construction de maisons et d’autres artefacts.

