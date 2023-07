Dans Big Jolt To Uddhav Camp, l’assistant d’Aaditya Thackeray rejoint l’équipe Shinde

Dans un autre revers pour le Shiv Sena (UBT) dirigé par Uddhav Thackeray, le proche assistant d’Aaditya Thackeray, Rahul Kanal, devrait rejoindre dimanche le Shiv Sena dirigé par le ministre en chef du Maharashtra, Eknath Shinde.

M. Kanal changera de camp le jour même où Aaditya Thackeray dirigera une marche de protestation contre la corruption présumée au sein de l’organisme civique de Mumbai Brihanmumbai Municipal Corporation ou BMC.

M. Kanal, qui était un membre très actif de Yuva Sena – l’aile jeunesse du Shiv Sena dirigée par Aaditya Thackeray – a déjà quitté son comité central car il était contrarié par le fonctionnement du groupe.

Hier, M. Kanal a exprimé sa déception sur Twitter après que le Shiv Sena ait suspendu tous les membres du bureau du Yuva Sena de Bandra West, y compris lui. « Je me sens triste !!! » il a tweeté.

Se sentir triste !!! Sachez très bien qui a fait cela, mais retirer des personnes qui ont travaillé pour vous sans audience est de l’arrogance et vous pourriez me retirer mais pas les personnes qui ont travaillé jour et nuit pourtant Chalo acha hai sabko pata chale ke Ego Aur arrogance kya hota hai ! !! pic.twitter.com/JFlB9uZjUU — Rrahul Narain Kanal (@Iamrahulkanal) 30 juin 2023

« Je sais très bien qui a fait cela, mais retirer des personnes qui ont travaillé pour vous sans audience est de l’arrogance et vous pourriez me supprimer, mais pas les personnes qui ont encore travaillé jour et nuit », a-t-il écrit.

Dans le passé, M. Kanal a été nommé administrateur de Shri Saibaba Sansthan Trust (SSST) – une fiducie du temple de Sai Baba à Shirdi. Il a également été membre du comité d’éducation du BMC en 2017.

Son crossover est le dernier d’une série de sorties de la faction dirigée par Uddhav Thackeray. Plus tôt ce mois-ci, MLC Manisha Kayande a rejoint l’équipe Shinde alléguant qu’Uddhav Thackeray est inaccessible pour recevoir des commentaires sur les affaires du parti. Un jour avant son changement, la dirigeante Shishir Shinde a également démissionné du parti.

Le Shiv Sena s’est séparé en juin de l’année dernière après la rébellion de M. Shinde contre le ministre en chef de l’époque, Uddhav Thackeray, et le nom du parti et le symbole « arc et flèche » ont été attribués au premier. La faction Thackeray reçut alors un nouveau nom – Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray).