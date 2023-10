Dans Bakersfield de Kevin McCarthy, Matt Gaetz suscite le plus de colère

Quelques minutes avant le vote qui a coûté au représentant californien Kevin McCarthy son poste de président de la Chambre, trois électeurs républicains déjeunant dans sa ville natale ont maudit la politique de la terre brûlée à Washington.

Les femmes conservatrices ont déclaré que McCarthy s’était retrouvé face à deux mauvais choix dans les jours qui ont précédé son éviction : risquer une révolte de la droite dure et conclure un accord avec les démocrates pour adopter un projet de loi de financement, ou acquiescer aux partisans de la ligne dure et fermer le gouvernement fédéral. gouvernement, détruisant l’économie.

En fin de compte, pensaient-ils, McCarthy avait fait le bon choix – et en avait payé le prix mardi.

« Il était damné s’il le faisait, damné s’il ne le faisait pas », a déclaré Leslie Walters, agent immobilier et républicain inscrit, alors qu’elle finissait de manger avec deux amis sur la terrasse du 24th Street Cafe, un restaurant de style années 1950 à centre-ville de Bakersfield.

Walters a déclaré qu’elle était désolée de voir la fin du mandat de McCarthy. Son mandat de 269 jours n’avait pas été parfait, a-t-elle dit, mais c’était un bon gars et une bien meilleure option que « d’avoir Nancy Pelosi pendant un million d’années ».

Dans le district du Congrès de Central Valley, à McCarthy, le plus républicain du Golden State, de nombreux habitants se sont indignés de l’exécution politique sommaire du premier président républicain de la Chambre des représentants de Californie.

Leslie Walters, un agent immobilier à Bakersfield, a déclaré que le représentant Kevin McCarthy était damné s’il le faisait et damné s’il ne le faisait pas lorsqu’il s’agissait de faire des compromis pour éviter une fermeture du gouvernement. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Il y avait beaucoup de reproches à faire, mais la grande majorité de la rage dans les heures qui ont suivi la raclée de McCarthy était dirigée contre une seule personne : le représentant Matt Gaetz (Républicain de Floride), qui – avec sept autres républicains – a rejoint les démocrates de la Chambre des représentants. voter contre McCarthy.

« Matt Gaetz est un petit homme narcissique, méchant et vengeur », a déclaré Annette Londquist, la présidente de Bakersfield Republican Women, un club qui compte McCarthy parmi ses 515 membres. « C’est un homme en colère, et sa colère est dirigée contre Kevin. Je dirais qu’il ne pouvait tout simplement pas abandonner la vengeance dans son cœur, mais il n’a pas de cœur.

En d’autres termes, a déclaré Clayton Campbell, vice-président du Parti républicain du comté de Kern, Gaetz a « cette vision illusoire de sa propre importance ».

« Il est important de la même manière qu’un boulon défectueux sur un avion de ligne est important », a déclaré Campbell. «Cela peut causer des dégâts incroyables sans rien apporter de bon.»

La trahison ultime, a déclaré Campbell, était que Gaetz avait critiqué McCarthy pour avoir travaillé avec les démocrates, puis s’était retourné et s’était associé au parti adverse pour l’évincer.

« C’est un traître », a déclaré Campbell. « Durant la Révolution américaine, le roi George et l’armée britannique étaient les ennemis – mais Benedict Arnold était le plus grand traître, car il était censé être de notre côté. Matt Gaetz est censé être de notre côté. Et puis il joue à ce jeu et aide les démocrates. C’est un Benedict Arnold.

McCarthy, qui a grandi à Bakersfield, a remporté sa dernière élection par plus de 34 points et a accumulé des décennies de bonne volonté au niveau local.

Le centre-ville de Bakersfield est en effervescence cette semaine suite à l’annonce de l’éviction du représentant Kevin McCarthy en tant que président de la Chambre. Les personnes interrogées continuent de soutenir le député de leur ville natale, et beaucoup ont qualifié le représentant de Floride Matt Gaetz de traître envers les républicains. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Certains électeurs se souviennent avec émotion de ses débuts à la tête du comptoir de sandwiches Kevin O’s dans la boutique de yaourts de son oncle. D’autres le voient promener ses chiens ou connaissent sa femme, que McCarthy a rencontrée à Bakersfield High. Même quelques-uns qui ne supportent pas sa politique ne se soucient pas de la pizza au poulet et au parmesan qui porte le nom de McCarthy dans un restaurant italien local.

« Il a grandi dans le comté de Kern et il en connaît tous les recoins », a déclaré Greg Perrone, président de l’Assemblée républicaine du Grand Bakersfield, un groupe conservateur. « Il n’est pas allé dans une école de l’Ivy League pour ensuite revenir et essayer d’arranger les choses. Ce n’est pas une greffe.

Perrone a déclaré qu’il avait des sentiments mitigés quant au mandat de McCarthy en tant que 55e président de la Chambre. Trop souvent, dit-il, McCarthy était prêt à faire des compromis sur les idéaux conservateurs, y compris dans l’accord avec les démocrates qui a permis d’éviter une fermeture du gouvernement.

Il a déclaré qu’il s’alignait principalement politiquement sur Gaetz et d’autres membres du House Freedom Caucus de droite. C’est un faucon budgétaire et un fervent partisan du 2e amendement et des politiques anti-avortement. Mais Perrone a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec Gaetz « dans des cas comme celui-ci », parce que Gaetz n’avait pas de plan B après avoir évincé McCarthy.

De nombreuses personnes dans la Central Valley de Californie se souviennent du représentant Kevin McCarthy lorsqu’il dirigeait un stand de sandwiches à Bakersfield. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)

« Je ne regrette pas d’avoir choisi la gouvernance plutôt que les griefs », a déclaré McCarthy lors d’une conférence de presse décousue mardi après avoir été écarté de son poste de président. « Je ne regrette pas d’avoir négocié ; notre gouvernement est conçu pour trouver des compromis. Je ne regrette pas mes efforts pour construire des coalitions et trouver des solutions. J’ai été élevé pour résoudre les problèmes, pas pour les créer.

La stratège républicaine Cathy Abernathy, qui a donné à McCarthy son premier emploi en politique en tant que stagiaire chez l’ancien représentant Bill Thomas. dans les années 1980, a déclaré que ce qui l’avait le plus surprise était que 208 démocrates se soient joints aux huit républicains pour évincer McCarthy.

« Les rôles ont été inversés – je n’ai jamais vu cela se produire », a déclaré Abernathy. « Ils auraient pu se retirer et simplement regarder ce qui se passait, mais ils voulaient participer. Cela n’aurait pas fonctionné sans les démocrates.»

Gaetz a déposé la motion visant à évincer McCarthy tard lundi soir, profitant des règles de la Chambre que la majorité de la Chambre a approuvées en janvier – dans le cadre d’un accord que McCarthy a conclu pour être élu – qui permettent à tout législateur de forcer un vote rapide sur le démarrage de l’orateur.

McCarthy, s’adressant aux journalistes mardi, a noté que la règle signifiait que « même si vous avez 96 % », l’orateur peut toujours être expulsé.

« Ce n’est pas un gouvernement qui fonctionne », a-t-il déclaré. « C’est chaotique. »

Les trois amis déjeunant mardi à Bakersfield se sont disputés sur la question des responsabilités ainsi que sur l’orientation du Parti républicain.

« Je ne vois même pas cela comme un problème du GOP », a déclaré Margot Shinn, une prêteuse hypothécaire résidentielle qui vit dans la rue de McCarthy. « C’est l’extrême droite – vous savez, Matt Gaetz et ce groupe. »

Shinn a ajouté, avec une touche de frustration dans la voix, qu’elle n’enviait pas le travail de son voisin, qu’elle comparait à un élevage de chats.

« Le parti commence à s’effilocher », a-t-elle déclaré. « Et maintenant, il n’y a plus de place pour le compromis. Il faut être flexible, comme un saule : il faut se plier.

Le démocrate Lyle Teunissen de Kernville dit qu’il aime le républicain McCarthy parce qu’il est local. Il estime que l’ancien président a fait ce qu’il fallait pour maintenir le gouvernement ouvert. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Lyle Teunissen, 67 ans, résident de Kernville, a passé sa pause déjeuner mardi devant Dagny’s Coffee Co., dans le centre-ville de Bakersfield, avec un muffin aux myrtilles, un café et un livre d’Oliver Sachs. Teunissen, qui s’est déclaré démocrate, a déclaré qu’il pensait que McCarthy était un bon gars et qu’il avait déjà voté pour lui.

Le retraité, qui travaillait auparavant au nettoyage des routes pour des groupes inscrits au programme Caltrans Adopt-A-Highway, a déclaré qu’il aimait que McCarthy ait tendu le cou pour éviter une fermeture du gouvernement.

« A quoi ça sert de faire une crise ? » » dit Teunissen. « Il faut beaucoup de courage pour faire de la politique en ce moment. »