Dans Asian Town, les travailleurs qui ont construit la Coupe du monde se rassemblent pour la regarder

« Je vis ici depuis huit ans et je me sens comme chez moi », a déclaré Al Amin, 29 ans, chef dans un restaurant végétalien qui envoie 60 % de son salaire à son père au Bangladesh. Il a dit qu’il tenait beaucoup au Qatar, où il prévoit de vivre et de travailler pendant au moins un an.

Le Qatar est une terre de migrants, pour la plupart des travailleurs pauvres venus de pays lointains qui ont construit un pays et une économie pour les riches. Il y a environ 300 000 citoyens qatariens dans un pays d’environ trois millions d’habitants, ce qui signifie que près de 90 % de la population vient d’ailleurs. La plupart des migrants viennent d’Asie du Sud (en particulier du Népal et d’Inde) et d’Afrique, et il y a peu de chances d’obtenir la citoyenneté pour les étrangers.

Une grande partie des arguments contre la tenue de la Coupe du monde au Qatar ont été avancés en leur nom. Les points sont relégués à la sténographie – les migrants tirés comme des dépôts magnétiques des endroits les plus pauvres pour faire le travail ingrat, mal rémunéré et parfois mortel de construire l’infrastructure de la richesse et du sport et de la maintenir. C’est un système, pas tout à fait différent d’autres dans le monde, qui considère le travailleur migrant comme jetable, s’il le voit du tout, et indigne de l’égalité des droits.

Mais ils ont fait du bruit dimanche soir dans une fan zone à environ 45 minutes et à un monde du stade Al Bayt à Al Khor, où le Qatar a fait ses débuts en Coupe du monde.