Dans Afghan Quake : « Je ne m’attendais pas à survivre »

Une équipe de reportage du New York Times a été témoin de l’ampleur de la dévastation à Geyan jeudi – et de l’ampleur de la réponse. Sur des routes accidentées non pavées sur un terrain montagneux, des voitures et des camions chargés de fournitures se sont dirigés vers des villages à flanc de colline parsemés de maisons détruites. Des habitants hébétés se sont frayés un chemin parmi les débris, utilisant des bâches pour construire des tentes de fortune et enterrer les morts.