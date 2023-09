Dans « A Haunting in Venice », Kenneth Branagh prend la main libérale de l’auteur britannique le plus apprécié | Films | Détroit

Cliquez pour agrandir Rob Youngson © 2023 Studios du 20e siècle Poirot de Kenneth Branagh est rejoint par Liz Lemon – désolé, Tina Fey – dans le rôle de l’écrivain mystère Ariadne Oliver.

Bien que morte depuis près de 50 ans – elle a expiré en 1976 à l’âge de 85 ans – Agatha Christie reste toujours aussi mystérieusement omniprésente. Rivalisé en termes de ventes seulement par William Shakespeare – et reconnaissons qu’il a eu 330 ans d’avance – Christie a prudemment déplacé plus de 2 milliards de livres depuis L’affaire mystérieux aux styles, ses débuts en 1920. Et le chiffre continue de monter en flèche : avec son œuvre disponible dans plus de 100 langues – elle est également considérée comme l’auteure la plus traduite au monde – Christie parvient toujours à vendre jusqu’à 5 millions de livres par an.

La raison exacte pour laquelle Christie exerce une attraction magnétique aussi inexorable sur les lecteurs n’est pas facile à expliquer, mais la combinaison de sa prose riche en dialogues et facile à comprendre, de ses intrigues élaborées et baroques et de ses personnages récurrents confortablement familiers (Hercule Poirot et Miss Marple en particulier) piège les fans. avec la même efficacité de capture et de conservation qu’une souricière. (Le piège à souris, bien sûr, est sa pièce la plus célèbre, dont la diffusion épique dans le West End – la plus longue de l’histoire – a commencé en 1958 et n’a pu être interrompue que par le début d’une pandémie mondiale. Témoignant en outre de la pertinence culturelle persistante de Christie, une production de Le piège à souris fera ses débuts longtemps retardés à Broadway plus tard cette année.)

Bien que largement immunisé contre l’attrait des mystères, j’avoue mon propre engouement pour Christie à l’école primaire, une sorte d’amour littéraire pour chiot : elle a été parmi les premiers écrivains dont j’ai consciemment recherché les autres œuvres après avoir lu l’un de ses romans. Mais après avoir bu l’agréable thé anglais de Christie’s pendant quelques livres, j’ai vite eu envie de choses plus fortes. Depuis cette jeunesse, j’ai largement ignoré Dame Agatha, à l’exception du divertissant film de Sidney Lumet. Meurtre à l’Orient Express en 1974.

Ce qui nous amène enfin, avec une mise en scène délibérée et indirecte à la manière de Christie, au roman de Kenneth Branagh. Une hantise à Venise. La troisième des adaptations de Christie de Branagh — après celle de 2017 Meurtre à l’Orient Express et celui de l’année dernière Mort sur le Nil — Hanté suit le modèle établi par ses prédécesseurs : une distribution tentaculaire aux noms en gras, un lieu exotique, des valeurs de production somptueuses, des visuels flamboyants. Comme auparavant, Branagh lui-même incarne le célèbre détective belge à la moustache élaborée, Hercule Poirot, ici retiré dans la Venise de l’après-Seconde Guerre mondiale et s’efforçant d’éviter tout nouvel implication dans des actes meurtriers.

Mais, inévitablement, quelqu’un amène Poirot à sortir de l’isolement et à revenir dans le jeu : l’écrivaine de romans policiers Ariadne Oliver (Tina Fey) parvient à attirer sa vieille amie pour qu’elle l’accompagne à une fête d’Halloween pour enfants et – le véritable appât – à une séance d’après-soirée au Palais en décomposition et prétendument ravagé par les fantômes de la chanteuse d’opéra endeuillée Rowena Drake (Pierre jaune(C’est Kelly Reilly). Rowena a demandé à l’occultiste Mme Reynolds (l’après-Oscar Michelle Yeoh) d’évoquer l’esprit de sa fille récemment noyée, Alicia (Rowan Robinson), un suicide apparent. Parmi les autres participants réunis pour convoquer Alicia : son ancien fiancé caddish (Kyle Allen), son médecin (Jamie Dornan) et son jeune fils intellectuellement précoce (Jude Hill), l’ex-religieuse gouvernante de Rowena (Appelle mon agent(Camille Cottin) et le garde du corps de Poirot (Richard Scamarcio).

À la recherche d’un best-seller après une série de déceptions commerciales, Ariadne espère que Poirot aidera à fournir de la matière première en démystifiant les pouvoirs surnaturels de Mme Reynolds. Il semble d’abord réussir en découvrant rapidement les assistants cachés du spiritualiste, un frère et une sœur roms (Ali Khan et Emma Laird). Mais des événements étranges et inexplicables continuent même après la découverte du couple, puis le premier corps du film tombe littéralement. Alors qu’une violente tempête s’abat sur Venise, faisant bouillonner les eaux des canaux de la ville et piégeant les spectateurs dans le palais, Poirot doit à la fois découvrir le tueur et faire face à un doute croissant quant à sa vision rationaliste du monde : peut-être que cette maison est vraiment hantée. .

Les finalistes de Christie, perplexes devant leur incapacité à reconnaître l’intrigue du film, n’ont pas à s’inquiéter. Bien que Une hantise à Venise adapte prétendument sa fin de carrière La nuit d’Halloween (1969), les cinéastes utilisent si peu le roman qu’il s’agit essentiellement d’une œuvre totalement originale. Branagh et le scénariste Michael Green – son collaborateur sur les trois films de Christie – non seulement déplacent l’action de la campagne anglaise à Venise, mais ils ajoutent le thème surnaturel, inventent un ensemble de personnages entièrement nouveau et ne retiennent que le moindre indice de l’histoire ( le film et le livre présentent une attaque en cherchant des pommes, mais le film échange Poirot comme victime). Pour la plupart, ces changements massifs sont tous positifs : La nuit d’Halloween est une tâche ennuyeuse et alambiquée, même si Christie surprend légitimement par sa décision d’envoyer non pas un mais deux enfants, et sans même une modeste sympathie.

Malheureusement pour Branagh, ses films sur Christie souffrent un peu en comparaison avec les films plus vifs et satiriques de Rian Johnson. Couteaux sortis des polars, dans lesquels Benoit Blanc, comiquement drôle de Daniel Craig, se révèle un détective bien plus gagnant que l’austère Poirot, dont l’aspect dépressif est surestimé dans ces adaptations récentes (même son créateur a finalement trouvé Poirot quelque peu ennuyeux égoïste). Il est également légèrement décevant de voir Branagh se retirer à nouveau sur un terrain commercial sûr après son succès mérité avec le film semi-autobiographique. Belfastdans lequel Dornan et Hill jouent également le père et le fils mais d’une manière beaucoup plus réaliste et touchante.

Pourtant, l’approche démodée de Branagh envers Christie correspond indéniablement à la sensibilité de l’auteur, et Hanté offre une grande mesure de plaisir, y compris la version ironique de Fey de l’autoportrait de style Dr Watson de Christie, le Poirot naissant de Hill en miniature et le brio expressionniste des objectifs fisheye et des angles hollandais du directeur de la photographie Haris Zambarloukos.

Comme les romans de Christie, Une hantise à Venise est plus considéré comme un aliment réconfortant que comme de la haute cuisine, mais parfois un pâté chinois satisfait agréablement.

