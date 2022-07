Dans 5 parcs nationaux, joyaux cachés et routes moins fréquentées

Un point d’accès moins utilisé est l’entrée est, à 25 miles à l’ouest de Cameron, en Arizona, sur la nation Navajo. Les deux entrées, séparées par 23 miles panoramiques le long du bord du canyon, mènent au même endroit au centre d’accueil des visiteurs du Grand Canyon.

“Vérifiez les temps d’attente en ligne”, a déclaré M. Mohn. “Mais le plus gros goulot d’étranglement se situera à l’entrée sud.”

Après s’être attardés au premier belvédère de Mather Point, de nombreuses personnes partent sans explorer d’autres zones, une occasion manquée, a déclaré M. Mohn, en particulier pour ceux qui veulent profiter de la grandeur sans bavardage humain ni iPhone tenus en l’air.

“Il y a des tonnes de points de vue différents sur la rive sud, et les gens restent coincés autour de l’entrée sud, puis ils se fatiguent”, a-t-il déclaré. Le Rim Trail praticable, qui s’étend de Mather Point le long de la rive sud sur 13 miles, a désigné des perspectives pour une expérience plus personnelle. Un moyen encore plus simple d’accéder aux sentiers le long de la rive sud consiste à utiliser une navette du parc jusqu’au début des sentiers.

Desert View Drive, la route pittoresque qui va du Grand Canyon Village à l’entrée sud à la zone de services de Desert View à l’entrée est, a également de nombreux endroits où s’arrêter pour des vues spectaculaires.

Et une entrée nord, à 30 miles au sud de Jacob Lake, Arizona, sur l’autoroute 67, a un centre d’accueil qui place les gens sur la rive nord où ils trouveront beaucoup plus de solitude ; Selon le NPS, seuls 10% des visiteurs se rendent sur la rive nord. Si le temps le permet, conduisez jusqu’à Toroweap Overlook, à environ 50 miles à l’ouest du centre d’accueil, pour avoir une vue verticale spectaculaire sur le fleuve Colorado, mais planifiez soigneusement car la route peut devenir rude.