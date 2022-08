Dans 4 États Swing, les négationnistes du GOP pourraient superviser le vote

PHOENIX – Avec les victoires primaires de mardi en Arizona et au Michigan ajoutées à celles du Nevada et de la Pennsylvanie, les républicains qui ont contesté la légitimité de l’élection présidentielle de 2020 et qui menacent de renverser la prochaine sont sur la bonne voie pour obtenir un contrôle décisif sur la façon dont les élections sont exécutés dans plusieurs États du champ de bataille.

Se déroulant dans une année au cours de laquelle les électeurs du GOP sont dynamisés par la féroce désapprobation du président Biden, ces nouveaux candidats républicains aux postes de secrétaire d’État et de gouverneur présentent un risque croissant pour les traditions nationales d’administration électorale non partisane, d’acceptation des résultats des élections et de transferts de pouvoir ordonnés .

Chacun a répandu des mensonges sur la fraude et les bulletins de vote illégitimes, approuvant l’effort raté pour annuler les résultats de 2020 et maintenir l’ancien président Donald J. Trump au pouvoir. Leur histoire d’impulsions anti-démocratiques a incité les démocrates, les experts en démocratie et même certains collègues républicains à se demander si ces responsables superviseraient des élections équitables et certifieraient les gagnants qu’ils ne soutenaient pas.