Dans 18 mois, il sera illégal au Québec de dégriffer un chat ou de couper les oreilles ou la queue d’un chien

Un nouveau règlement interdisant les “chirurgies esthétiques” sur les chats et les chiens vient d’être adopté au Québec.

Le règlement, qui entrera en vigueur dans 18 mois, interdit le dégriffage, la dévocalisation, la coupe de la queue et la coupe des oreilles des chats et des chiens. Ces procédures ne seront plus légales au Québec à moins d’être effectuées pour des raisons médicales.

La réglementation sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques et des équidés provient du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

Il définit également les normes minimales de soins pour garder ou élever des chats, des chiens, des cobayes, des cochons de compagnie, des lapins, des furets et des équidés, tels que la socialisation, l’enrichissement et l’exercice.

Il rendra illégal l’euthanasie des animaux par gazage.

Dans un communiqué de presse, le ministère a déclaré que le règlement fournira des normes spécifiques aux propriétaires et aux éleveurs d’animaux de compagnie de toute la province.

« La publication du règlement est un grand pas pour la protection des animaux au Québec », a déclaré le ministre, André Lamontagne.

Mettre les normes dans la loi

Le règlement interdisant les chirurgies esthétiques sur les animaux domestiques fait suite à des années de pression d’organisations comme l’Ordre des vétérinaires du Québec, qui a interdit à ses membres de couper la queue ou de couper les oreilles en 2017.

Cependant, ces interdictions n’ont jamais été formellement inscrites dans la loi – jusqu’à présent.

Dans une déclaration à CBC, le ministère a déclaré que la période d’attente de 18 mois vise à donner aux particuliers et aux entreprises le temps de se conformer aux nouvelles règles.

Cependant, une règle qui entrera en vigueur le 25 août est que les éleveurs nouvellement agréés seront limités à 50 animaux.

Cependant, certains défenseurs des droits des animaux affirment que cette nouvelle règle devrait également s’appliquer aux exploitations existantes.

“Toute personne qui possède actuellement plus de 50 animaux à des fins de reproduction sera autorisée à continuer à garder ces animaux. Et ce ne sont que les nouveaux éleveurs qui demandent les permis qui ne seront pas autorisés à avoir plus de 50 animaux”, a déclaré Sophie Gaillard du SPCA de Montréal.

“La mesure a été considérablement diluée”, a déclaré Gaillard.