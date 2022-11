Dans 1 classe, 4 enseignants gèrent 135 enfants – et adorent ça

MEZA, Arizona (AP) – Un enseignant en formation s’est précipité parmi les étudiants, comptabilisant combien avaient besoin de son aide avec une unité d’histoire sur l’islam. Un professeur de mathématiques chevronné planait près d’un groupe de bureaux, entraînant une cinquantaine d’étudiants de première année sur un devoir de géométrie. Un professeur de sciences vérifiait les devoirs des élèves, tandis qu’un professeur d’anglais parlait dans un microphone à l’avant de la classe, donnant des instructions, pour garder les élèves sur la bonne voie.

Cent trente-cinq élèves, quatre enseignants, une salle de classe géante : voici à quoi ressemble la neuvième année à Westwood High School, à Mesa, le plus grand système scolaire d’Arizona. Là, un modèle d’enseignement innovant s’est implanté et se répand dans d’autres écoles du district et au-delà.

Il y a cinq ans, confrontés à un roulement élevé des enseignants et à une baisse des inscriptions d’étudiants, les dirigeants de Westwood ont décidé d’essayer quelque chose de différent. En collaboration avec des professeurs du collège des enseignants de l’Arizona State University, ils ont piloté un modèle de salle de classe connu sous le nom d’enseignement en équipe. Il permet aux enseignants de dissoudre les murs qui séparent leurs classes à travers les divisions physiques ou de niveau.

Les enseignants partagent de grands groupes d’élèves – parfois 100 ou plus – et alternent entre l’enseignement en groupe, les interventions individuelles, les petits groupes d’étude ou tout ce que les enseignants en équipe conviennent comme une priorité ce jour-là. Ce qui ressemble parfois à du chaos est en fait un plan soigneusement orchestré : chaque matin, les équipes de Westwood se réunissent pendant deux heures de la journée scolaire pour élaborer un programme personnalisé pour chaque élève, dictant les leçons, les compétences et les devoirs sur lesquels l’équipe se concentrera. Ce jour là.

En donnant aux enseignants plus d’opportunités de collaborer et un plus grand contrôle sur la façon dont ils enseignent et sur ce qu’ils enseignent, les administrateurs de Mesa espéraient combler les lacunes en matière de personnel et stimuler le moral et la rétention des enseignants. Les premières recherches suggèrent que le pari pourrait être payant. Cette année, le district a étendu le concept à un tiers de ses 82 écoles. La stratégie d’enseignement en équipe suscite également l’intérêt des chefs d’établissement à travers les États-Unis, qui sont avides de nouvelles approches à un moment où les effets de la pandémie ont sapé le moral des enseignants et aggravé les pénuries de personnel.

“La pandémie nous a appris deux choses : la première, c’est que les gens veulent de la flexibilité, et l’autre, c’est qu’ils ne veulent pas être isolés”, a déclaré Carole Basile, doyenne du collège des enseignants de l’ASU, qui a aidé à concevoir le modèle d’enseignement.

L’ASU et les districts scolaires environnants ont commencé à enquêter sur l’enseignement en équipe il y a environ six ans. Les inscriptions aux programmes de formation des enseignants dans tout le pays chutaient alors que de plus en plus de jeunes recherchaient des carrières offrant un meilleur salaire, plus de flexibilité et moins de stress.

L’enseignement en équipe, un concept introduit pour la première fois dans les écoles dans les années 1960, a séduit les chercheurs de l’ASU car ils pensaient qu’il pouvait aider à revitaliser les enseignants. Et cela a trouvé un écho chez les chefs de district scolaire, qui en étaient venus à croire que le modèle d’un enseignant donnant un cours devant une classe à de nombreux enfants ne fonctionnait pas.

“Les enseignants font des choses fantastiques, mais il est très rare qu’un enseignant entre dans une autre pièce pour voir ce qui se passe”, a déclaré Andi Fourlis, surintendant des écoles publiques de Mesa, l’un des 10 districts de l’Arizona qui ont adopté le modèle. “Notre profession est si lente à avancer parce que nous travaillons en vase clos.”

Bien sûr, la refonte des approches pédagogiques ne peut pas résoudre certaines des plus grandes frustrations de nombreux enseignants à propos de leur profession, telles que les bas salaires. Mais les premiers résultats de Mesa montrent que l’enseignement en équipe peut aider à inverser le moral bas. Dans une enquête menée l’année dernière auprès de centaines d’enseignants du district, des chercheurs de l’Université Johns Hopkins ont découvert que ceux qui travaillaient en équipe faisaient état d’une plus grande satisfaction au travail, de collaborations plus fréquentes avec des collègues et d’interactions plus positives avec les étudiants.

Les premières données de Westwood montrent également que l’achèvement des cours dans les délais – un bon prédicteur de l’obtention d’un diplôme par les étudiants de première année – s’est amélioré après que le lycée a commencé à utiliser l’approche d’équipe pour tous les élèves de neuvième année. L’ASU a constaté que les élèves des classes en équipe ont une meilleure assiduité, gagnent plus de crédits en vue de l’obtention du diplôme et affichent des GPA plus élevés.

Le modèle n’est pas pour tout le monde. Certains enseignants approchés pour faire du bénévolat pour une équipe ont déclaré qu’ils préféraient travailler seuls. L’enseignement en équipe peut également être un cauchemar d’horaire, en particulier dans des écoles comme Westwood où seuls certains membres du personnel travaillent en équipe.

Lors d’une matinée récente à Westwood High, les quatre enseignants et 135 étudiants de première année de l’équipe se sont installés dans une routine bruyante.

Ils ont ignoré la musique d’Halloween qui retentissait des haut-parleurs de l’école, marquant une nouvelle période pour les élèves plus âgés. Alors que leurs pairs des classes supérieures passaient à un autre cours de 50 minutes, les étudiants de première année continuaient dans une deuxième heure de travail. La plupart des élèves s’occupaient des devoirs de la journée, seuls ou en binôme, tandis que d’autres attendaient l’aide d’un enseignant spécifique.

L’équipe accueille régulièrement d’autres éducateurs dans la salle de classe, pour des services d’éducation bilingue ou spécialisée et d’autres soutiens individuels. Mais les enseignants suppléants sont rares, car les enseignants peuvent aménager leur emploi du temps en fonction des absences de leurs coéquipiers.

Selon les enseignants, un autre avantage des équipes est qu’elles peuvent s’entraider pour améliorer leur enseignement. Au cours de la séance de planification plus tôt dans la matinée, le professeur d’anglais Jeff Hall a partagé une critique avec un professeur de sciences : sa récente conférence, sur quelque chose qu’elle appelait “le dogme central de la biologie”, l’avait embrouillé, lui et leurs autres coéquipiers.

“Si la science est trop déroutante pour moi, pouvez-vous imaginer la frustration que vous ressentez en tant qu’enfant?” dit Hall. Mais le professeur de sciences, a-t-il dit, n’aurait pas été au courant de la confusion par elle-même.

Hall, qui travaille au clair de lune en tant que comique d’improvisation, avait cessé d’enseigner juste avant COVID. Il a fait des petits boulots et a réalisé ce qu’ils offraient que l’enseignement n’offrait pas : une chance de travailler aux côtés d’autres adultes et de collaborer. La nécessité d’un salaire plus stable a convaincu Hall de retourner en classe l’année dernière, mais il n’a postulé que pour des postes d’enseignement en équipe.

« Pourquoi ne faisons-nous pas cela pour chaque enseignant ? » dit Hall. “Pourquoi étais-je – un élève-enseignant sans expérience dans l’enseignement de l’anglais – remis les clés à toute une classe d’enfants le premier jour ? Tout seul? Cela ne fonctionne pour personne.

Les partisans du modèle ASU reconnaissent qu’il ne fonctionne pas parfaitement. Il présente des questions épineuses, par exemple, sur la façon d’évaluer quatre enseignants sur la performance de 135 élèves. Et les enseignants de l’équipe de Westwood soutiennent qu’ils reçoivent trop peu de formation sur le modèle.

Les étudiants, cependant, ont remarqué une différence.

Quinton Rawls a fréquenté un collège sans équipes et pas assez d’enseignants. Deux semaines après le début de la huitième année, son professeur de sciences a démissionné – et a été remplacé par une série de sous-marins. “Je me suis enfui avec tout”, se souvient le jeune de 14 ans.

Ce n’est pas le cas en neuvième année, a déclaré Rawls. Il a dit qu’il appréciait l’attention supplémentaire qui accompagne le fait d’être dans une classe avec autant d’enseignants.

« Il y en a quatre qui me regardent tout le temps », a-t-il dit. « Je pense que c’est une bonne chose. Je ne perds pas vraiment de temps.

