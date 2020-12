Communiqué de presse – Paris, le 8 décembree, 2020

Danone récompensé pour la deuxième année consécutive

en tant que leader environnemental mondial avec un triple score « A » attribué par le CDP

Danone annonce aujourd’hui avoir été mis en avant pour la deuxième année consécutive en tant que leader mondial de l’environnement par l’organisation internationale à but non lucratif CDP, dont le système de divulgation et de notation est reconnu comme la référence en matière de transparence environnementale des entreprises.

Sur les 5 800+ entreprises marquées en 2020, Danone est l’une des 10 seules entreprises à avoir obtenu une place sur la Liste A pour les trois domaines environnementaux couvert par le CDP sur le changement climatique, la préservation des forêts et la sécurité de l’eau.

Depuis sa première divulgation environnementale volontaire au CDP en 2010, Danone a progressivement augmenté son score pour atteindre la liste Triple «A» l’année dernière pour la première fois. Rejoindre cette année ces trois prestigieuses listes est une belle reconnaissance des actions ambitieuses et de longue date de Danone pour construire une économie bas carbone, protéger les ressources naturelles et accroître la transparence de ses marques.

Henri Bruxelles, Chef de l’exploitation de la conception à la livraison de bout en bout, a déclaré: « Pour la deuxième année consécutive, Danone est reconnue comme «entreprise Triple A» par le CDP. Il s’agit d’une étape importante et d’une réalisation qui confirme la façon dont notre «One Planet. Le cadre d’action de One Health et notre stratégie de concentration sur l’impact ancré et local se sont transformés en un programme de transformation en profondeur avec des étapes majeures prises par notre entreprise et nos marques en 2020: evian et Volvic sont devenus neutres en carbone de la source aux consommateurs; le leader américain du lait biologique Horizon Organic s’est donné l’ambition de devenir positif en carbone dans 5 ans; Karicare s’est également lancé dans un voyage de neutralité. Nous avons lancé le mouvement «Nous agissons pour l’eau», un ensemble d’actions urgentes pour favoriser la protection et l’accès aux ressources en eau. Et nous avons créé la toute première chaîne d’approvisionnement en huile de palme séparée aux États-Unis dans le cadre de notre engagement à éliminer la déforestation. Je tiens à remercier toutes nos équipes pour leur dévouement et leur passion pour transformer notre chaîne de valeur, inventer une économie bas carbone et protéger les ressources naturelles. La transparence est essentielle pour renforcer la confiance des consommateurs dans nos marques et pour fournir à la communauté financière les bons outils pour évaluer la résilience et l’impact de nos modèles commerciaux».

Paul Simpson, PDG de CDP, m’a dit: « Nous adressons nos félicitations à toutes les entreprises figurant sur la liste A de cette année. Prendre l’initiative en matière de transparence et d’action environnementales est l’une des mesures les plus importantes que les entreprises puissent franchir, et est encore plus impressionnant en cette année difficile marquée par COVID-19. L’ampleur du risque pour les entreprises du changement climatique, de la déforestation et de l’insécurité hydrique est énorme, et nous savons que les opportunités d’action l’emportent de loin sur les risques d’inaction. Le leadership du secteur privé créera une «boucle d’ambition» pour une plus grande action gouvernementale et garantira que les ambitions mondiales pour une économie durable à net zéro deviennent une réalité. Notre A List rend hommage aux entreprises qui se préparent à exceller dans l’économie du futur en agissant aujourd’hui. »

La méthodologie complète et les critères de la liste A sont disponibles sur le site Web du CDP à l’adresse suivante: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores .

Les récentes réalisations et ambitions de Danone en matière de protection des ressources naturelles et de climat:

Evian et volvic certification neutre en carbone de la source au consommateur

L’installation de préparation pour nourrissons de Wexford est neutre en carbone certification (qui produit des marques de premier plan comme Aptamil, vache et porte et Nutrilon pour les consommateurs de 41 pays à travers le monde).

Annonce de Karicare devenir la première marque de préparation pour lait en Australie et en Nouvelle-Zélande à atteindre la neutralité carbone d’ici 2030.

Ambition Horizon Bio devenir Carbon Positive d’ici 2025.

Atteindre son pic d’émissions de carbone complet en 2019, cinq ans avant son plan et son engagement d’origine et un an avant l’engagement de 1,5 ° C sur les objectifs scientifiques. À l’avenir, ses émissions de GES en niveaux absolus devraient diminuer.

Création aux côtés de deux négociants de la toute première chaîne d’approvisionnement en huile de palme séparée aux États-Unis dans le cadre de son engagement à éliminer la déforestation.

Publication de son Politique de l’eau pour agir pour préserver et restaurer les ressources en eau, aujourd’hui et pour les générations futures

Lancement de ‘WeActForWater‘par les marques Danone Water, un ensemble d’actions urgentes, d’objectifs ambitieux et de nouveaux investissements, déployés par les marques d’eau emblématiques de Danone, notamment evian, Volvic, AQUA et Bonafont, il met l’accent sur les emballages responsables, la neutralité climatique, la préservation des bassins versants et l’accès à des boire de l’eau.

À propos de Danone ( www.danone.com )

Danone est une entreprise agro-alimentaire multi-locale de premier plan qui s’appuie sur des catégories axées sur la santé et à croissance rapide dans 3 activités: les produits laitiers essentiels et à base de plantes, les eaux et la nutrition spécialisée. Avec son ‘One Planet. Le cadre d’action One Health, qui considère la santé des personnes et la planète comme intimement liées, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables. Pour accélérer cette révolution alimentaire et créer une valeur supérieure, durable et rentable pour l’ensemble de ses parties prenantes, Danone a défini neuf Objectifs 2030 et a ouvert la voie en tant que première société cotée à adopter le statut d’Entreprise à Mission en France. Soucieux d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre, et les objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux correspondants énoncés dans ses statuts, Danone s’engage à opérer de manière efficace, responsable et inclusive, dans le respect du Développement Durable. Objectifs (ODD) des Nations Unies. D’ici 2025, Danone ambitionne de devenir l’une des premières multinationales à obtenir la certification B Corp ™. Avec plus de 100 000 collaborateurs et des produits vendus sur plus de 120 marchés, Danone a réalisé 25,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales de premier plan (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon , Volvic, entre autres) ainsi que de fortes marques locales et régionales (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Horizon Organic, Mizone, Oikos, Prostokvashino, Silk, Vega). Coté sur Euronext Paris et présent sur le marché OTCQX via un programme ADR (American Depositary Receipt), Danone est un titre composant des principaux indices de durabilité dont ceux gérés par Vigeo Eiris et Sustainalytics, ainsi que l’indice Ethibel Sustainability, le MSCI ESG Index, la série d’indices FTSE4Good, l’indice d’égalité des sexes Bloomberg et l’indice d’accès à la nutrition.

À propos du CDP

Le CDP est une organisation mondiale à but non lucratif qui pousse les entreprises et les gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à sauvegarder les ressources en eau et à protéger les forêts. Élu premier fournisseur de recherche sur le climat par les investisseurs et travaillant avec des investisseurs institutionnels avec des actifs de 106 billions de dollars américains, nous tirons parti du pouvoir des investisseurs et des acheteurs pour motiver les entreprises à divulguer et à gérer leurs impacts environnementaux. Plus de 9600 entreprises représentant plus de 50% de la capitalisation boursière mondiale ont divulgué des données environnementales via le CDP en 2020. Cela s’ajoute aux centaines de villes, États et régions qui en ont fait la divulgation, faisant de la plateforme du CDP l’une des sources d’information les plus les gouvernements sont à l’origine du changement environnemental. Le CDP est un membre fondateur de la We Mean Business Coalition. Visitez https://cdp.net/en ou suivez-nous @CDP pour en savoir plus.

