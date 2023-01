Danone fait face à une action en justice en France pour utilisation de plastique et signale ses pratiques

Certains groupes environnementaux ont intenté une action en justice contre le groupe français d’eau en bouteille et laitier Danone pour son utilisation de plastique, l’accusant lundi de ne pas suffisamment comptabiliser tout le plastique utilisé tout au long de ses cycles de production.

Danone, le plus grand fabricant de yaourts au monde qui produit également des préparations pour nourrissons et la célèbre marque d’eau minérale Evian, a déclaré dans un communiqué envoyé à Reuters qu’il était “très surpris par cette accusation que nous réfutons fermement”.

L’affaire, portée lundi devant un tribunal civil de Paris, intervient alors qu’un nombre croissant d’organisations non gouvernementales agissent contre de grandes entreprises en utilisant une loi française de 2017 établissant un “devoir de diligence” le long des chaînes d’approvisionnement pour éviter de porter atteinte aux droits humains et l’environnement.

Mais contrairement à une affaire similaire intentée contre le géant pétrolier TotalEnergies pour lutter contre un projet de pipeline controversé en Afrique, le groupe environnemental Surfrider et ses partenaires dont Client Earth et Zero Waste France, disent ne pas vouloir engager de poursuites pénales contre Danone.

“Nous voulons que Danone publie à nouveau son rapport sur l’obligation de diligence et rende compte spécifiquement de son utilisation du plastique, y compris une stratégie concrète pour le réduire”, a déclaré Antidia Citores, porte-parole français du groupe de campagne de protection des océans Surfrider Foundation Europe.

Elle a ajouté que jusqu’à présent, Danone n’avait pas suffisamment pris en compte tout le plastique utilisé tout au long de ses cycles de production, de l’agriculture à l’emballage, et ne disait pas au public comment exactement il entend réduire son utilisation.

C’est maintenant à un juge de décider s’il y a lieu d’ouvrir une action en justice.

“Danone est depuis longtemps reconnu comme un pionnier de la gestion des risques environnementaux”, a déclaré l’entreprise dans un communiqué à Reuters, ajoutant qu’elle avait réduit son utilisation de plastique de 12% entre 2018 et 2021.

Danone avait annoncé un objectif pour 2025 pour que chaque pièce de ses emballages soit réutilisable, recyclable ou compostable.

En octobre, la société s’est jointe à d’autres sociétés internationales, dont Nestlé, pour appeler les dirigeants mondiaux à durcir les règles de déclaration des grandes entreprises concernant leur impact sur la nature.