Danny Willett et les stars du British Masters tentent le fameux double fer de la Ryder Cup de Christy O’Connor Jnr | Actualités du golf

Avec les British Masters au Belfry cette semaine, Jamie Weir défie les concurrents de cette semaine pour voir s’ils peuvent recréer le célèbre morceau de magie de la Ryder Cup 1989 de Christy O’Connor Jr.

Christy O’Connor Jnr a frappé l’un des coups les plus emblématiques de l’histoire de la Ryder Cup à The Belfry en 1989, mais les professionnels d’aujourd’hui peuvent-ils menacer l’épingle avec un fer à deux de 30 ans?

O’Connor, âgé de 41 ans, était le héros de l’Europe alors que l’équipe de Tony Jacklin avait du mal à conserver le trophée et que l’Irlandais devait battre Fred Couples pour assurer un match nul 14-14 avec l’équipe américaine lors des quatre derniers matches.

La paire est arrivée à la 18e place, et l’avantage de Couples en distance était évident lorsqu’il a tiré sur son drive, mais avait encore beaucoup en main pour faire le report du danger et se laisser juste un fer neuf pour son deuxième. O’Connor, après une conduite parfaite, a choisi un fer à deux!

Le tir d’O’Connor a été reconnu avec une plaque dans le fairway

Ayant besoin de frapper le coup de sa vie, O’Connor a relevé le défi et a foré son approche à quatre pieds, suscitant les acclamations les plus fortes de la semaine et exerçant la pression sur son adversaire, qui a frappé son fer neuf sur le green et n’a pas réussi à monter et descendre.

O’Connor, décédé il y a cinq ans à l’âge de 67 ans, a vu son tir mémorable immortalisé avec une plaque au milieu du 18e fairway du Brabazon Course, lieu des British Masters de cette semaine, animé par Danny Willett.

Le journaliste de Sky Sports News Jamie Weir a mis au défi un certain nombre de joueurs sur le terrain de tenter d’imiter le tir d’O’Connor lors de leurs séances d’entraînement plus tôt cette semaine, y compris les anciennes stars de la Ryder Cup Willett et Jamie Donaldson.

Quelqu’un pourrait-il le porter à quatre pieds? Regardez la vidéo ci-dessus pour le découvrir …