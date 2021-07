Danny Trejo parle de ses nouveaux mémoires, de sa masculinité toxique et de son accord avec Dieu

« Trop de gens dans la vallée de San Fernando me connaissaient pour toutes les mauvaises raisons », écrit Danny Trejo à propos de sa ville natale.

C’était alors. Désormais, le visage de Trejo, criblé de cicatrices, veille sur la vallée de San Fernando en Californie dans une immense fresque qui rend hommage à la légende.

« A Hollywood, ils vous donnent une star sur laquelle tout le monde peut marcher. Dans la vallée, ils vous donnent une fresque murale », a déclaré Trejo, une icône bien-aimée de Los Angeles, dans une récente interview vidéo avec USA TODAY.

Trejo, 77 ans, parle de presque tous les aspects de sa vie dans un nouveau mémoire, co-écrit avec son ami et acteur de longue date Donal Logue, « Trejo: My Life of Crime, Redemption, and Hollywood » (Atria Books, maintenant disponible).

Ses mémoires capturent une image différente des fans d’acteurs de « Machete » et « Desperado » qui ont appris à aimer (ou à craindre), couvrant ses 11 années passées en prison, son chemin vers la sobriété, son enfance dans un foyer américano-mexicain et le traumatisme intergénérationnel qu’il a subi, la façon dont la paternité l’a changé, sa carrière d’acteur et son incursion sur la scène culinaire.

Trejo, qui est né à Maywood en 1944, a passé du temps dans des camps pour mineurs avant d’être finalement incarcéré dans les prisons d’État de Soledad et de San Quentin pour possession de drogue, trafic et vols à main armée. À propos d’une de ses premières nuits dans « le couloir de la mort de Californie » en 1966, à l’âge de 21 ans, Trejo écrit : « Je me suis dit : ‘Danny, tu vas mourir ici.' »

5 livres à ne pas manquer :Mémoires de Danny Trejo, le thriller ‘Falling’ de TJ Newman

Mais en 1968, dit Trejo, il a fait un pacte avec Dieu. « Si vous me laissez mourir dans la dignité, je dirai votre nom tous les jours et je ferai tout ce que je peux pour mon codétenu », dit-il. « J’ai dit détenu parce que je n’aurais jamais pensé sortir de prison. Par la grâce de Dieu, le 23 août 1969, ils m’ont laissé sortir. J’ai tenu mon accord. Je dis son nom 20 fois par jour et j’aide partout où je pouvez. »

Alors qu’il purgeait encore sa peine, Trejo a commencé à suivre des programmes en 12 étapes et est finalement devenu sobre. Après la prison, il a travaillé comme conseiller en toxicomanie.

S’il y a quelque chose avec lequel il espère que les lecteurs s’en sortiront, dit-il, c’est la conviction « que peu importe où vous commencez, c’est là que vous finissez ».

Son chemin vers la rédemption, cependant, n’était pas linéaire. Dans et hors de prison pendant plus d’une décennie, trois choses étaient constantes dans la vie de Trejo : son oncle Gilbert (qui, écrit l’acteur, l’a initié à une vie de crime à un jeune âge), la drogue et les femmes.

Trejo, qui a été marié quatre fois, est conscient des mauvais traitements qu’il a infligés aux femmes de sa vie. (« Je les ai aimés mais comment pourrais-je leur faire confiance? » écrit-il.)

« J’ai essayé de faire amende honorable avec les femmes avec lesquelles j’ai été impliqué simplement parce que ce n’était pas de leur faute, j’étais brisé », dit Trejo.

Le père de cinq se souvient fièrement de sa fille, Danielle, maintenant âgée de 31 ans, qui lui a appris à traiter les femmes.

« Ma fille m’a appris plus sur la façon de traiter avec les femmes que n’importe qui dans ma vie », dit-il. Chaque fois qu’il disait quelque chose qu’il ne pensait pas être « grossier », sa fille lui demandait : « Qu’aimeriez-vous si (un homme) me disait ça ? »

« Eh bien, je le tuerais, » dit Trejo qu’il répondrait. « Ma fille m’a vraiment aidé à changer ma vie. »

Son fils Gilbert, 33 ans, du nom de son défunt oncle, a également appelé son père sur sa « masculinité toxique » alors qu’ils rentraient chez eux une nuit, que Trejo détaille dans ses mémoires. (Trejo écrit qu’il était tellement choqué qu’il a appelé Logue pour lui demander ce que cela signifiait : « Donal, qu’est-ce que c’est que la masculinité toxique ? Parce que c’est ce avec quoi Gilbert dit que j’ai été élevé ! »)

Le point de vue de Trejo sur la masculinité a changé depuis ce trajet en voiture. « Masculin signifie que vous allez travailler, que vous soutenez votre famille, que vous aidez vos voisins – c’est masculin, c’est du machisme. Nous l’avons foiré, pensant que nous sommes censés être des guerriers. Non, nous ne le sommes pas, nous sommes censés être des gardiens. C’est ce que la masculinité signifie pour moi maintenant. »

Pour lui, l’idée de masculinité est un acte de service. « Tout ce qui m’est arrivé de bien est le résultat direct d’aider quelqu’un d’autre », ajoute-t-il, « et c’est masculin – aider les gens. »

Selon la page IMDb de Trejo, il détient 407 crédits d’acteur et a été « tué » à l’écran plus que tout autre acteur (il a fait ses débuts en tant que figurant dans le film d’action de 1985 « Runaway Train »), mais il ne s’est pas toujours senti pris. sérieusement par ses pairs d’Hollywood. Il parle d’un cas où il s’est retrouvé à marcher sur la ligne entre deux mondes – « mon passé de criminel condamné et ma nouvelle vocation d’acteur ».

Néanmoins, Trejo a exigé le respect.

« J’ai appelé quelques personnes sur le côté et leur ai dit: » Écoutez, Holmes, vous ne me manquez pas de respect parce que vous ne voulez pas savoir ce qui se passe « , dit Trejo. « Et les gens comprennent, ils se disent : ‘Oh, attends, c’est une vraie personne. Ce n’est pas une star de cinéma.’ Je déteste être appelé une star de cinéma. »

C’est plutôt un « acteur qui travaille ». « Je suis à la recherche de mon prochain emploi, explique-t-il. « Je suis embauché pour jouer, quoi qu’il arrive, que je sois le leader ou le figurant. C’est comme ça que j’aime le garder. Je suis toujours ami avec (tout le monde), tous les figurants. » Ou comme Trejo préfère les appeler, « les artistes de fond », parce que « vous ne pourriez pas faire un film sans eux ».

Et pour Trejo, il n’y a aucun plan pour se retirer d’agir à l’horizon.

« Si je vieillis, je serai le grincheux abuelito (grand-père) », dit Trejo en riant lorsqu’on lui a demandé s’il arrêterait un jour de travailler dans l’industrie cinématographique. « J’aime ce que je fais, je fais ce que j’aime. »

Naturellement, avec la vie qu’il a vécue, Trejo conseille aux jeunes cinéastes et acteurs latinos en herbe de « continuer juste pour cette bague en laiton ».

« N’abandonnez pas. Ne laissez personne dire que vous ne pouvez pas le faire », dit Trejo. « Rencontrez des gens, soyez aussi amical que possible. Dans chaque situation dans laquelle vous vous trouvez, essayez de partir mieux. Et c’est ce que je fais, je me fiche de ce que c’est. Je veux être une meilleure personne aujourd’hui qu’hier . »

Lecture obligatoire :50 auteurs Black YA que vous devriez lire, d’Angie Thomas à Walter Dean Myers

Les livres parfaits pour la lecture d’été :Nouveaux livres de Sally Rooney, Stephen King et Colson Whitehead