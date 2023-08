Danny Trejo célèbre ses « 55 ans d’abstinence et de sobriété » à 79 ans : « Par la grâce de Dieu !

Danny Trejo a célébré son 55e anniversaire de sobriété avec un message de célébration sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

L’acteur de 79 ans a partagé une photo sur laquelle on le voit rayonnant et jetant les bras alors qu’il commémorait son anniversaire mercredi.

« J’ai 55 ans d’abstinence et de sobriété aujourd’hui, par la grâce de Dieu ! » a écrit la star de « Machette ». « Je l’ai fait un jour à la fois, et pour tous ceux qui ont des difficultés, VOUS POUVEZ AUSSI ! »

En juillet 2021, Trejo a parlé de son parcours de sobriété dans une interview avec Fox News Digital, peu de temps après la sortie de ses mémoires « Trejo : My Life of Crime, Redemption, and Hollywood ».

Dans son livre, qu’il a co-écrit avec son collègue acteur Donal Logue, le natif de Los Angeles a détaillé son enfance abusive, sa vie derrière les barreaux, sa perte douloureuse et sa découverte de Dieu.

Avant que Trejo ne décroche son premier rôle d’acteur dans « Runaway Train » en 1985, il était un criminel reconnu coupable qui luttait contre la drogue et la violence. Le natif de Los Angeles a fumé de la marijuana pour la première fois à l’âge de 8 ans, a commencé à boire à 12 ans, est devenu héroïnomane à l’adolescence et a effectué des séjours dans certaines des prisons les plus notoires d’Amérique.

Trejo a partagé qu’il avait adopté la sobriété en prison après avoir rejoint un programme en 12 étapes et trouvé Dieu.

« Je suis devenu abstinent en 1968 en prison. Je suis ensuite sorti de prison en 1969 », a déclaré Trejo à Fox News Digital.

Il a poursuivi : « J’avais l’impression que j’avais fait mieux, mais il manquait encore quelque chose. … Je ne pensais pas que m’allumer à la marijuana était un abus quand j’avais 8 ans. Je pensais que c’était du partage. C’était une forme d’abus. Je ne savais pas. Alors, quand vous commencez enfin à réaliser : « Attendez une minute, mec, ce n’est pas bien », c’est à ce moment-là que la guérison commence vraiment.

« Mais je devais le faire », a ajouté Trejo. « Je devais me abstenir. Je ne serais pas arrivé à ce point de ma vie si je n’avais pas franchi cette étape. Je serais simplement resté la même personne. »

« Maintenant, je dis à mes enfants que je les aime tous les jours. Je les appelle et leur dis : ‘Je t’aime et tu es la prunelle de mes yeux.’ Je suppose que je fais tout ce que mes parents n’ont pas fait. Et pourtant, je refuse de les blâmer. C’est ce qu’ils savaient.

Trejo est le père d’un fils Danny, 42 ans, qu’il partage avec son ex-petite amie, Diana Walton, ainsi que de son fils Gilbert, 35 ans, et de sa fille Danielle, 33 ans, issue de sa relation avec l’ex Maeve Crommie.

L’acteur de « From Dusk Till Dawn » a déclaré à Fox News Digital que la foi joue un rôle central dans sa vie.

« Tout d’abord, j’ai conclu un accord avec Dieu en 1968 », se souvient-il. « J’ai dit : ‘Si vous me laissez mourir dans la dignité, je prononcerai votre nom tous les jours. Et je ferai tout ce que je peux pour mon codétenu.' »

Il a poursuivi : « Je n’aurais jamais pensé sortir de prison. Et Dieu m’a laissé sortir de prison. Je suis sorti le 23 août 1969. Je dois dire qu’avec Dieu, rien ne peut vous faire de mal. Tout est possible. Sans Mon Dieu, tu es mort. Et je sais que je serais sans la foi que j’ai.

Trejo s’est tourné vers la foi alors qu’il était détenu à l’isolement après avoir frappé un gardien à la tête avec une pierre lors d’une émeute dans la prison. L’acteur, qui a soutenu que le gardien n’était pas sa cible, risquait la peine de mort pour tentative de meurtre.

Les accusations ont ensuite été abandonnées en raison d’un détail technique et Trejo était déterminé à changer sa vie. Dans son entretien avec Fox News Digital, il a déclaré que lui et Dieu avaient « respecté » l’accord qu’ils avaient conclu il y a 55 ans.

« Je me réveille chaque matin et je dis : ‘Cher Père céleste, s’il te plaît, laisse-moi aider autant que je peux pour mon prochain. Et je dirai ton nom tous les jours, et je ferai tout ce que je peux' », a déclaré Trejo.

Il a poursuivi : « Et ça a fonctionné. Il a respecté son accord. Je respecte le mien. J’ai même demandé à Dieu il y a quelques jours : ‘Comment vais-je ?' »

« Il a dit : ‘Trejo, tu vas très bien. Continue comme ça. Tu es presque sorti de l’enfer' », a ajouté Trejo en riant.

