Danny Ramirez, Victoria Alonso et David Beckham font équipe sur le film « Baton »

EXCLUSIF: Danny Ramirez, l’étoile montante bientôt à voir dans Captain America : Le Meilleur des Mondesfera ses débuts en tant que réalisateur avec Bâtonun drame sportif dans lequel il jouera et qu’il a également écrit.

Bâton suit un joueur de football, poursuivant sans relâche son rêve de jouer professionnellement, qui menace sa relation avec sa sœur après avoir été expulsé de l’équipe et exilé à Miami. Alors qu’ils se battent pour l’héritage de leur mère, il ne reculera devant rien pour obtenir une autre chance de gloire au football, même si cela signifie perdre la seule famille qui lui reste.

Victoria Alonso, ancienne présidente de la physique et de la post-production, des effets visuels et de l’animation chez Marvel Studios, produira sa première sortie depuis son départ du studio, en association avec le Studio 99 de la superstar du football David Beckham. Ramirez et Tom Culliver sont également producteurs pour Pinstripes et Sergio Lira pour Luz Films. CAA Media Finance représente les droits du film.

L’un des acteurs les plus demandés de la ville en ce moment, Ramirez est connu pour son rôle de Joaquin Torres alias Falcon dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiverqu’il reprend dans le texte précité Meilleur des Mondessorti le 14 février. Il a joué le lieutenant Mickey ‘Fanboy’ Garcia dans Top Gun : Maverick et est également apparu dans les films Gagnant, Sans issueet Nation d’assassinat. L’acteur aura également à venir la très attendue deuxième saison de Le dernier d’entre nous chez HBO.

Avec Marvel depuis les débuts du MCU jusqu’à l’année dernière, Alonso a récemment produit le gagnant du Golden Globe Argentine 1985 et est toujours crédité comme EP sur divers projets Marvel. Elle est trois fois nominée aux Emmy Awards, ayant été reconnue pour son travail sur WandaVision, Et si… ? et X-Men ’97.

L’année dernière, le sujet des docu-séries Netflix Beckhamqui a remporté cinq nominations aux Emmy Awards, Beckham a précédemment produit à la fois ce projet et ce documentaire sportif. Ronnie O’Sullivan : le bord de tout.

Ramirez est représenté par CAA, Anonymous Content et Hansen, Jacobson, Teller ; Alonso de Del Shaw Moonves ; et Beckham par DB Ventures, WME et 19 Entertainment.