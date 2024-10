Danny Ramirez sur l’abandon de Joaquin Phoenix du film de Todd Haynes

Danny Ramirez devait jouer aux côtés de Joaquin Phoenix dans un film d’amour gay du réalisateur Todd Haynes. Mais Phoenix a abandonné le projet sans titre cinq jours seulement avant le début du tournage à Guadalajara, au Mexique.

« C’est vraiment décevant », a déclaré Ramirez VariétéMarc Malkin au gala du Academy Museum samedi soir à Los Angeles. Il a ajouté plus tard : « Au contraire, cela m’a simplement donné plus d’inspiration pour continuer à conduire, continuer à pousser et savoir que je suis sur la bonne voie et que j’aborde le travail de la bonne manière. C’est donc ce qui me passionne.

Après l’annonce en août du départ de Phoenix du projet, des sources ont déclaré Variété que le film, qui dépendait du casting de Phoenix, était en péril. Le film, classé NC-17, devait se concentrer sur deux hommes amoureux dans les années 1930 qui fuient Los Angeles et se rendent au Mexique.

« C’est définitivement une situation très compliquée », a déclaré Ramirez. « Le processus d’audition a été long, et donc ce que j’ai reparti avec c’était juste la validation artistique de jeter en face de [Phoenix] dans cette lecture de chimie… Il y a eu un moment où je me suis dit : ‘Oh, je suis arrivé en tant qu’interprète.’

Lorsqu’on lui a demandé si le film était toujours en cours avec le réalisateur Haynes, Ramirez a répondu : « La mise à jour la plus récente est ‘j’espère’. »

Phoenix avait développé le scénario avec Haynes et Jon Raymond, mais, selon une source proche de la production, l’acteur a « eu froid aux yeux ».

Le film, produit par Killer Films et soutenu par l’agent commercial M2K Film, avait déjà été vendu à des distributeurs internationaux avant sa production. De plus, des décors entiers avaient été construits à Guadalajara avant le départ de Phoenix de dernière minute. Variété a rapporté en août que les pertes pourraient dépasser les sept chiffres.