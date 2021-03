Danny Murphy transforme le pauvre record des Big Six de Man Utd après le match nul de Chelsea

Danny Murphy a affirmé qu’Ole Gunnar Solskjaer et son personnel seront satisfaits du record de Manchester United contre les «Big Six» malgré avoir pris seulement cinq points sur 21 possibles.

Le match nul 0-0 à Chelsea a également marqué le sixième match consécutif que United n’a pas réussi à marquer contre l’un des élites de la Premier League.

L’équipe de Solskjaer n’a marqué qu’une seule fois en sept matches contre Chelsea, Tottenham, Arsenal, Man City et Liverpool – ne marquant que lors de la défaite 6-1 contre les Spurs en octobre.

Le Norvégien a été critiqué pour ce que beaucoup perçoivent comme une approche négative dans certains de leurs plus grands matchs de la saison.

Mais le spécialiste de la BBC, Murphy, estime que leur approche plus prudente les a rendus plus difficiles à battre, jouant un rôle clé dans leur ascension au 2e rang du classement cette saison.

« Dimanche n’était pas la première fois cette saison que Manchester United faisait preuve de prudence dans un grand match de Premier League – ils l’ont déjà fait de nombreuses fois auparavant, que ce soit contre des rivaux historiques ou des équipes autour d’eux dans la table », a-t-il déclaré à Match of the Day. 2.

«Dans la ligue en 2020-2021, ils ont joué deux fois à Chelsea et à Arsenal, ainsi qu’à Manchester City et Liverpool, et n’ont pas marqué de but ni remporté aucun de ces six matchs.

«Il est facile de sauter sur cette statistique et de dire ‘c’est United’, et ils devraient faire mieux dans ces matches et battre leurs rivaux, pour se rapprocher de City en haut du tableau.