Danny Murphy: Steven Gerrard a choisi Al Ettifaq pour améliorer son coaching car il a déjà beaucoup de pâte

Danny Murphy pense que Steven Gerrard a choisi de rejoindre Al Ettifaq afin d’améliorer ses qualités d’entraîneur.

La nomination de la légende de Liverpool au club saoudien a été confirmée lundi malgré le rejet préalable d’une décision.

2 Gerrard est de retour dans la pirogue après son limogeage en tant que manager d’Aston Villa en octobre Crédit : Getty

Gerrard a une expérience antérieure en tant qu’entraîneur avec les équipes de jeunes de Liverpool avant de diriger chez Rangers et Aston Villa.

Il a quitté ce dernier en octobre après une mauvaise forme, mais il est désormais le dernier ajout à l’afflux de stars en Arabie saoudite.

Simon Jordan a été très critique à l’égard de la décision de Gerrard d’aller à Al Ettifaq, suggérant que sa décision basée sur l’argent laisse sa réputation « dans les toilettes ».

Mais l’ancien coéquipier de Gerrard, Murphy, ne pense pas que ce soit aussi clair que ce que suggère Jordan.

« Je lui ai parlé brièvement quand il a décidé pour la première fois il y a quelques semaines », a révélé Murphy sur Drive. « Il a refusé le poste il y a quelques semaines…

« C’est ridicule à certains égards d’en parler, mais il voulait un projet de football dont il savait qu’il pourrait tirer profit et apprendre quelque chose et améliorer son entraînement et retourner au travail si vous le souhaitez.

« Quand il a refusé, mon instinct était qu’il était parti, ‘Il y a une opportunité ici’, qui, selon lui, sera meilleure pour sa carrière de manager à long terme, ce qui aurait du sens, oubliez les finances.

« Parce qu’évidemment, si vous deviez faire un excellent travail dans le championnat par exemple et obtenir une promotion, cela ira sur votre CV. Alors que si vous vous débrouillez bien en Arabie, c’est un peu comme [it doesn’t mean anything]et si vous vous débrouillez mal, cela ne veut rien dire.

« Alors, peut-être que cette opportunité ne s’est pas matérialisée, peut-être qu’ils ont simplement investi plus d’argent. Ma compréhension de Steven est généralement qu’il veut réussir dans tout ce qu’il fait et bien que nous soyons tous tentés par un surplus de pâte, il en a beaucoup de pâte. »

L’animateur Andy Goldstein a déclaré qu’il pensait que l’argent était le « facteur déterminant » d’une telle décision et qu’il ne profitait pas à sa carrière de manager.

Mais Murphy a répondu: « Non, mais ce que je dirais, c’est que si vous n’avez pas d’autres opportunités et que vous ne travaillez pas et que vous ne pratiquez pas vos compétences, vous n’entraînez personne, que ce soit les U18 de Liverpool. , que ce soit en Arabie saoudite, n’importe où…

« Si vous êtes assis sur le dos à ne rien faire, vous n’apprenez rien, vous ne perfectionnez pas vos talents. »

2 Murphy a révélé qu’il avait parlé à Gerrard au milieu des spéculations sur un déménagement en Arabie saoudite Crédit : Getty

Le transfert de Gerrard à Al Ettifaq signifie qu’il est désormais le deuxième ancien manager de Premier League à rejoindre l’élite saoudienne.

L’ancien patron de Tottenham et des Wolves, Nuno Espirito Santo, est en charge des champions de la Pro League récemment couronnés, Al Ittihad.