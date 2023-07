Danny Murphy explique pourquoi Sean Dyche est le bon manager de Dele Alli et donne des conseils à la star déchue

Danny Murphy pense que Dele Alli a besoin d’un manager «impitoyable» pour remettre sa carrière sur les rails – et Sean Dyche peut être l’homme pour le faire.

Alli est en train de devenir l’une des figures tragiques du football après avoir vu sa carrière s’effondrer après l’énorme succès qu’il a remporté au début, y compris deux prix consécutifs du jeune joueur de l’année PFA lorsqu’il était à Tottenham.

3 Alli a enduré une triste disgrâce Crédit : Getty

Sa carrière est dans les limbes après une période de prêt infructueuse au club turc Besiktas tandis que son avenir au club parent d’Everton est incertain.

Le talent du joueur ne fait aucun doute, mais l’énigme à laquelle une liste croissante de managers est confrontée est de savoir comment le faire sortir à nouveau d’Alli.

Il a été suggéré qu’Alli pourrait retrouver Mauricio Pochettino, qui faisait partie de ses meilleures années à la tête des Spurs, à Chelsea.

Mais Murphy pense qu’il y a encore un avenir pour Alli dans le Merseyside et que le patron des Toffees, Dyche, est capable de raviver sa forme.

Lorsqu’on lui a demandé si Dyche serait un bien pour Alli, Murphy a répondu sur Drive : « Je dirais oui. Il ne prendra pas de bêtises, mais il l’aidera aussi un peu.

« Je ne dis pas que vous devez faire l’un ou l’autre tout le temps … Je pense que Sean Dyche a envie de mettre occasionnellement son bras autour de lui et de l’aider.

« Mon intuition est d’où vient Dele Alli, ce que j’ai entendu sur l’éducation qu’il a eue et le type de garçon qu’il est, je pense qu’il a besoin d’un peu d’amour.

« Mais je pense que plus important encore, il a besoin d’un manager impitoyable qui va vraiment le pousser et lui donner un coup de pied dans le dos. »

3 Dyche a la réputation d’être un gaffeur intransigeant Crédit : AFP via Getty Images

3 Mais Murphy pense qu’il y a un côté compatissant chez Dyche qui peut faire d’Alli un succès à Everton Crédit : Getty

Murphy a également expliqué comment l’ancien manager de Liverpool, Gerard Houllier, avait contribué à améliorer sa propre carrière, mais a rappelé à Alli que le chemin de la rédemption était un effort commun.

Murphy a ajouté: « Gerard Houllier m’a donné une carotte à Liverpool et de l’aide pour l’obtenir.

« J’avais besoin d’être plus en forme, il m’a aidé. J’avais besoin de changer mon style de vie loin du club, il m’a aidé à le faire. J’ai quitté Chester, je lui en ai parlé. Je suis allé sur le Wirral, agréable et calme , s’est éloigné de certaines personnes, choses, tentations, a commencé à prendre soin de moi, a commencé à faire plus de travail, a fait un peu plus de travail avec mon gars de fitness.

« Mais j’ai quand même dû m’appliquer pour le faire. Vous ne pouvez pas attendre que quelqu’un vous remette sur les rails, mais vous avez besoin d’aide en cours de route.

« En mettant tout cela de côté, est-ce que je pense qu’il atteindra les sommets d’avant? Je ne pense pas. Je pense que c’est trop loin pour venir. Je pense toujours qu’il peut avoir une carrière décente dans le jeu. Il doit être à la recherche d’un club de Premier League. »

En plus de la mauvaise forme sur le terrain, des problèmes en dehors du terrain ont gâché la carrière d’Alli, mais Murphy a rappelé aux fans qu’il pourrait y avoir plus qu’il n’y paraît dans le déclin de l’international anglais.

Murphy a poursuivi: « Il pourrait y avoir des choses qui lui sont arrivées au cours de ce voyage dont nous ne savons rien.

« Par exemple, quand j’étais à Tottenham, mon père est tombé malade en phase terminale et je passais probablement les trois derniers mois avec lui, donc je ne jouais pas au football.

« Et quand je me débattais à Tottenham, j’ai dû partir à la fin parce que je ne pouvais pas me lancer. Les managers de perspective demandaient à mon agent ce qui se passait.

« Ce que je veux dire avec Dele Alli, c’est qu’il aurait pu vivre des choses que nous ne savons pas et dont il ne veut pas parler.

« Mais il arrive un moment où vous devez avoir une certaine résilience et le désir de recommencer à faire ce que vous aimez faire. »