Danny Murphy dit que Liverpool a reçu un rappel « inquiétant » que Manchester City est toujours très présent dans cette course au titre de Premier League.

L’équipe de Pep Guardiola a été un peu décalée cette saison par rapport à ses normes élevées habituelles et avait sept points de retard sur Liverpool avant leur match contre Chelsea.

Mais après avoir envoyé les Blues de Frank Lampard 3-1 à Stamford Bridge, l’ancien Red Murphy a averti Liverpool qu’ils devaient garder un œil sur City.

« Si nous avions besoin d’un rappel que City était dans cette course au titre, nous l’avons eu, nous l’avons vraiment fait », a déclaré le Murphy, qui a également joué pour Tottenham et Fulham, lors du match de la deuxième journée.

« Il y a eu des performances individuelles brillantes, mais c’était l’état d’esprit et la mentalité de l’équipe. C’est la façon dont ils ont mis en place tactiquement qui a gagné le match pour moi. C’était un Manchester City différent de celui que j’ai vu les mois précédents.

« [Kevin] De Bruyne a joué comme un faux neuf et il était magnifique. Regardez la largeur [Raheem] Sterling et [Phil] Foden a donné à l’équipe.

« [Ilkay] Gundogan et [Bernardo] Silva devançait Rodri. Ils étaient beaucoup plus aventureux, beaucoup plus courageux.

« J’ai adoré le chemin [Guardiola] déployé les arrières latéraux. Ils étaient à l’intérieur et, parfois, comme des milieux de terrain. [Joao] Cancelo était génial. [Oleksandr] Zinchenko sur le côté gauche, a bien joué en entrant.