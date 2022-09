Danny Miller taquine le retour permanent à Emmerdale alors qu’il snobe le spin-off I’m A Celeb’s All Star

DANNY Miller a avoué qu’il n’excluait pas un retour permanent à Emmerdale avant son bref passage pour le 50e anniversaire du feuilleton.

L’acteur de 31 ans a démissionné en tant qu’Aaron Dingle l’année dernière avant de gagner I’m a Celebrity.

Mais bien qu’il soit le roi régnant de la jungle, Danny ne faisait pas partie de la liste des célébrités qui se sont envolées pour l’Afrique du Sud pour filmer la spéciale All Stars.

Au lieu de cela, il fera un bref retour en tant qu’Aaron dans le feuilleton ITV – et ce ne sera peut-être pas la dernière fois que les fans le verront.

Confessant que c’était un risque de partir à peu près au même moment où la tueuse en série de la série Meena Jutla était en liberté, Danny a déclaré: “C’est un risque, vous savez, vous ne pouvez pas simplement monter là-haut et dire, je pars et je ne tu n’oses pas me tuer.

“Parce que vous n’avez pas ce mot à dire, vous savez, vous n’êtes en aucun cas le patron.

“J’étais très reconnaissant à Jane et à l’équipe d’avoir en quelque sorte épargné mon personnage.”

Il a poursuivi au Mirror: «Quand ils ont appelé pour dire, aimerais-je faire partie du 50e? J’étais évidemment immédiatement intéressé.

«Je connaissais les intrigues, ce qui m’a en quelque sorte attiré à venir, à revenir et à célébrer le 50e avec une si grande partie de ma vie.

"C'était vraiment agréable de revenir et de voir tout le monde et il y a beaucoup de nouveaux visages et il y a beaucoup d'anciens visages et c'était agréable d'apprendre à les connaître et de rattraper les gens que je n'ai pas vus depuis un an. "





Danny a rejoint le casting d’Emmerdale en 2008 avant de partir en 2012.

Il est revenu en 2014 avant de repartir l’année dernière avant son passage I’m a Celeb.