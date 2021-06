Danny Miller d’Emmerdale partage le premier scan de bébé après avoir révélé qu’il était fiancé à sa petite amie enceinte Steph

Danny Miller d’EMMERDALE a partagé un cliché de son premier scan de bébé après avoir révélé qu’il était fiancé à sa petite amie Steph.

Danny Miller, 30 ans, attend avec son fiancé Steph, à qui il a proposé en janvier lors de vacances à Sainte-Lucie.

Instagram

Danny Miller et Steph ont partagé le premier scan de leur bébé[/caption]

Le couple prévoyait de commencer le traitement de FIV le mois suivant après avoir essayé d’avoir un bébé pendant un an.

En publiant le scan sur son compte, il a écrit en légende comment il est tombé amoureux « à nouveau ».

Danny a écrit: « Je suis allé voir Baby Miller aujourd’hui et je suis retombé amoureux !! » Suivi par une mer d’emojis amoureux.

La star du feuilleton ITV a ensuite encouragé ses fans à se rendre sur la page Instagram de Steph pour en savoir plus.

Instagram

Danny a proposé à Steph en janvier[/caption]

Steph est sage-femme et aide les autres avec leurs grossesses en ligne.

Elle a également téléchargé une photo du scan et a écrit une douce mise à jour dans sa légende.

L’employé du NHS a écrit: «Nous sommes allés faire un examen privé aujourd’hui pour vérifier la croissance de bébé, il est tout à fait normal et acceptable de régler tout sentiment d’anxiété.

« Cependant, notre petit bébé effronté a eu d’autres idées et a décidé de se détourner de nous et de se mettre dans le ventre de maman. Nous avons tous ces jours, n’est-ce pas ? Mais la croissance s’est bien passée, tout comme le rythme cardiaque de bébé, qui est le principal.

Instagram

Le couple adoré a également suspendu ses projets de mariage pour que bébé puisse être là le grand jour[/caption]

« @danny_b_miller et moi publierons une petite vidéo ici dans les prochains jours pour commencer à partager notre voyage avec ceux qui pourraient être intéressés à suivre. »

Steph a poursuivi: «Nous visons à faire une vidéo par semaine pour offrir nos opinions en tant que parents pour la première fois et également offrir mes propres astuces et conseils du point de vue de ma sage-femme professionnelle, à la fois en apprenant en tant que maman pour la première fois et de ma part. propres expériences en tant que sage-femme en service.

Les fans adorent les mises à jour et se sont précipités vers la section des commentaires pour jaillir de la mise à jour.

Un fan curieux a demandé à Steph si elle et Danny connaissaient ou voulaient connaître le sexe du bébé auquel elle avait répondu.





Steph a répondu au fan : « Non on attend ! C’était tentant au scan aujourd’hui, mais nous n’avons pas cédé et avons décidé de continuer à attendre !

D’autres ont jailli leurs félicitations, l’un d’eux a commenté: « J’adore cette bonne chance dans votre voyage, les gars, vous aimez tout et les deux sont incroyables. »

« Aww c’est tellement beau », a déclaré un autre.