Danny Miller d’Emmerdale montre une Mercedes à couper le souffle de 38 000 £ après avoir remporté I’m A Celeb

Danny Miller d’EMMERDALE a montré sa Mercedes à couper le souffle à 38 000 £ après avoir remporté I’m A Celeb.

Le roi du château, 30 ans, a fièrement dévoilé sa nouvelle voiture flashy aux fans sur Instagram.

Danny était aux anges avec son nouveau Merc argenté.

Il en a posté une photo sur ses histoires et l’a sous-titrée : « Un grand merci à @dacemotorgroup pour le revirement rapide. Je ne peux pas les recommander assez.

Bravo Ste et Mark pour toute leur aide.”

Danny aime passer du temps de qualité avec sa fiancée Steph et son petit fils Albert depuis qu’il a quitté le château.

Dans une finale dramatique, il a été couronné vainqueur de I’m A Celebrity Get Me Out of Here! après avoir battu Simon Gregson.

Les stars du feuilleton se sont affrontées lors de la finale de ce soir, après que Frankie Bridge ait terminé à la troisième place plus tôt dans la soirée.





Les présentateurs Ant et Dec ont gardé le couple suspendu avant que le nom de Danny ne soit appelé, les laissant bouche bée.

Après avoir été couronné, les animateurs lui ont demandé s’il avait des mots pour les électeurs et Danny a répondu : « Je suis sans voix pour une fois. Honnêtement, du fond de mon cœur et du cœur de ma famille, merci beaucoup.

« C’est la meilleure chose qui me soit arrivée à part avoir mon fils. »