Danny Masterson soutenu par Ashton Kutcher et Mila Kunis dans des lettres au juge pour une affaire de viol

Danny Masterson a été soutenu par ses anciennes co-stars Ashton Kutcher et Mila Kunis dans des lettres envoyées au juge avant son audience de détermination de la peine jeudi.

Masterson, 47 ans, purgera une peine de 30 ans à perpétuité après avoir été reconnu coupable de deux chefs de viol forcé. Il est actuellement détenu à la prison centrale pour hommes du shérif du comté de Los Angeles en attendant son transfert vers une prison de l’État de Californie. Le département a confirmé à Fox News Digital que l’acteur était contrôlé toutes les 30 minutes.

Kutcher a joué aux côtés de Masterson dans la sitcom « That ’70s Show » dans le rôle de Michael Kelso, et a écrit sur leur passage dans la série dans la lettre obtenue par Fox News Digital.

« Danny prend son travail au sérieux. Il est gentil, courtois et travaille dur », a écrit Kutcher. « Il traitait tout le monde, des machinistes aux équipiers en passant par les acteurs et les traiteurs, sur un pied d’égalité. »

« En tant que modèle, Danny a toujours été un excellent modèle. J’attribue directement à Danny le fait de ne pas être tombé dans la vie hollywoodienne de la drogue. Chaque fois que nous devions rencontrer quelqu’un ou interagir avec quelqu’un qui se droguait ou prenait de la drogue, il a clairement fait comprendre que ce ne serait pas une bonne personne avec qui être ami. Et pour moi, cela impliquait que si je devais me droguer, il ne voudrait pas être ami avec moi, ce que je ne ferais jamais. Je veux risquer ou mettre en péril. Je lui suis reconnaissant pour cette pression positive de mes pairs », a-t-il écrit.

Masterson a été accusé d’avoir drogué ses trois victimes puis de les avoir violées lors de son nouveau procès. Le procureur adjoint Reinhold Mueller a déclaré que Masterson avait mis des substances dans des boissons qu’il avait données à une petite amie de longue date et à deux femmes qu’il connaissait grâce à des cercles d’amis autour de l’Église de Scientologie, que Masterson est toutes accusées de viol.

« Les preuves montreront qu’ils ont été drogués », a déclaré Mueller au jury. La défense a nié l’existence de telles preuves.

La discussion directe sur la drogue était absente du premier procès – qui s’est terminé par un procès nul lorsque le jury s’est retrouvé dans une impasse sur les trois chefs d’accusation – Mueller ayant dû le laisser entendre à travers le témoignage des femmes, qui ont déclaré qu’elles étaient étourdies, désorientées et parfois inconscientes. les nuits où ils ont décrit l’acteur en train de les violer.

Cependant, le juge a autorisé que cette affirmation directe soit entendue lors du nouveau procès de Masterson.

Selon la lettre de Kutcher, Masterson a établi une « norme extraordinaire » sur la façon de traiter les autres en se souvenant d’une fois où l’acteur a défendu une fille dans une pizzeria qui était réprimandée par un « homme belliqueux ».

« Nous n’avions jamais rencontré ni vu ces personnes auparavant, mais Danny a été la première personne à prendre la défense de cette fille. C’était un incident dans lequel il n’avait pas besoin de s’impliquer, mais il a choisi de le faire de manière proactive en raison de la façon dont cet homme se comportait. « Il n’avait pas raison. Il a toujours traité les gens avec décence, égalité et générosité », a écrit Kutcher.

L’épouse de Kutcher, Kunis, qui a également joué dans « That ’70s Show », a noté que Masterson est devenu « une figure de frère aîné exceptionnelle pour moi » au cours de leur amitié.

« L’un des aspects les plus remarquables du personnage de Danny est son engagement indéfectible à décourager la consommation de drogues. Son influence sur moi à cet égard a été inestimable », a écrit Kunis. « Dans une industrie où les pressions et les tentations liées à la consommation de substances peuvent être écrasantes, Danny a joué un rôle central en m’éloignant de ces voies destructrices. »

Elle a ajouté : « Son dévouement à éviter toutes les substances m’a inspiré non seulement, mais aussi d’innombrables autres membres de notre entourage. La détermination de Danny à promouvoir un mode de vie sans drogue a été un phare dans mon voyage à travers le monde du divertissement et m’a aidée à donner la priorité à mes priorités. bien-être et concentration sur des choix responsables. »

Kunis a écrit qu’elle « se porte garante de tout cœur du caractère exceptionnel de Danny Masterson et de l’énorme influence positive qu’il a eu sur moi et sur les gens autour de lui ».

L’épouse de Masterson, Bijou Phillips, a également écrit une lettre expliquant que l’acteur avait été pour elle un partenaire « qui lui avait sauvé la vie ».

« Danny est un père extraordinaire. Notre fille et moi avons le cœur brisé qu’il ne soit pas à la maison avec nous. Cela a été très difficile sans lui ici. Même s’il est maintenant en prison, il l’appelle tous les jours. Il l’aide à faire ses devoirs tous les jours. nuit. Il lui enseigne les mathématiques avec gentillesse et patience. Elle est bien au-dessus du niveau scolaire dans toutes les matières, lisant trois années au-dessus de la sienne, et cela grâce aux conseils et à l’attention de son père. Danny a regardé ses récitals de piano et applaudit quand elle s’entraîne dans le salon après chaque chanson. Notre fille adore son poney dans notre ferme, ainsi que nos chiens et nos chats. Mais plus que tout, elle aime son père. Quand il nous appelle chaque jour, elle termine par « J’aime tu es trop papa », a-t-elle écrit.

Phillips a ajouté : « Nous avons plus besoin de lui que vous ne pouvez l’imaginer. Je sais qu’il a été reconnu coupable de crimes graves. Mais l’homme que j’ai épousé n’a été qu’un mari extraordinaire pour moi et un père dévoué pour notre fille. »

La juge Charlaine Olmedo de la Cour supérieure du comté de Los Angeles a condamné Masterson à 15 ans de prison à perpétuité pour chaque chef d’accusation de viol et a ordonné que les peines soient purgées consécutivement. La peine était la peine maximale autorisée par la loi. Cela signifie que Masterson sera éligible à la libération conditionnelle après avoir purgé 25,5 ans, mais pourra être détenu en prison à vie.

L’équipe juridique de Masterson a immédiatement annoncé son intention de faire appel, invoquant des erreurs « substantielles » lors du procès.

« Au cours des derniers mois, une équipe composée des meilleurs avocats d’appel du pays a examiné les transcriptions du procès. Ils ont identifié un certain nombre de questions de preuve et constitutionnelles importantes qu’ils aborderont dans des mémoires adressés aux tribunaux d’État et fédéraux. » L’avocat de Masterson, Shawn Holley, a déclaré dans un communiqué fourni à Fox News Digital.

« Les erreurs commises dans cette affaire sont considérables et ont malheureusement conduit à des verdicts qui n’étaient pas étayés par des preuves. Et même si nous avons un grand respect pour le jury dans cette affaire et pour notre système de justice dans son ensemble, il arrive parfois qu’ils se trompent. . Et c’est ce qui s’est passé ici.

Holley a ajouté : « M. Masterson n’a pas commis les crimes pour lesquels il a été reconnu coupable et nous, ainsi que les avocats d’appel, les meilleurs et les plus brillants du pays, sommes convaincus que ces condamnations seront annulées. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.