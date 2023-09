Danny Masterson sous surveillance 24 heures sur 24 après une peine de prison – Hollywood Life

Crédit d’image : LUCY NICHOLSON/PISCINE/EPA-EFE/Shutterstock

Danny Masterson47 ans, a suscité des inquiétudes quant à sa santé mentale après avoir été condamné à 30 ans de prison pour deux chefs de viol, selon TMZ. Des sources policières auraient déclaré au média dans un rapport du 8 septembre que le Ce spectacle des années 70 L’acteur est sous « surveillance constante » 24 heures sur 24 en prison. Les sources ont affirmé que les policiers surveillaient Danny dans sa cellule « toutes les 30 minutes » pour s’assurer qu’il était « en sécurité ». TMZ a rapporté que si Danny montre des signes de « détresse mentale », il devra immédiatement passer un examen de santé mentale. Danny serait en prison en attendant d’être transféré dans une prison de l’État de Californie où il purgera la totalité de sa peine, selon TMZ.

L’avocat de Danny, Shawn Holleydit TMZ que Danny « est mentalement fort et est convaincu que sa condamnation sera annulée en appel ». Après que Danny ait reçu sa longue peine de prison le 7 septembre, son avocat a contesté les « erreurs » du jury dans son verdict et a déclaré aux journalistes que son équipe juridique allait se battre dans cette affaire.

« Les erreurs commises dans cette affaire sont substantielles et, malheureusement, ont conduit à des verdicts qui ne sont pas étayés par des preuves », a déclaré Shawn. « Même si nous avons un grand respect pour le jury dans cette affaire et pour notre système judiciaire en général, il arrive parfois qu’ils se trompent. Et c’est ce qui s’est passé ici.

Danny avait déjà été reconnu coupable des deux chefs de viol en mai 2023. Les incidents se sont produits il y a plus de deux décennies, en 2003. Juge Charlaine Olmédo a condamné Danny à 15 ans à perpétuité pour chacun des deux chefs d’accusation et il purgera ces peines consécutivement.

« M. Masterson, vous n’êtes pas la victime ici », a déclaré le juge à Danny devant le tribunal le 7 septembre, selon Variété. « Vos actions il y a 20 ans ont enlevé la voix et le choix d’une autre personne. Vos actions il y a 20 ans étaient criminelles, et c’est pourquoi vous êtes ici », a également déclaré Olmedo.

Danny a affirmé qu’il était innocent des accusations portées tout au long de son procès. La femme de Danny, Bijoux Phillipss’est tenu à ses côtés, notamment lors de sa récente audience de détermination de la peine. Danny faisait initialement face à trois accusations de viol forcé et jusqu’à 45 ans de prison à vie.