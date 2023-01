Danny Masterson sera rejugé pour viol des mois après la déclaration d’annulation du procès – National

Les procureurs de Los Angeles vont réessayer l’acteur de “That ’70s Show” Danny Masterson pour trois chefs de viol après qu’un jury désespérément dans l’impasse ait conduit à une annulation du procès lors de son premier procès en novembre.

Le bureau du procureur du comté de Los Angeles a déclaré les plans des procureurs dans les documents déposés au tribunal et lors d’une audience mardi, où la juge de la Cour supérieure Charlaine F. Olmedo a rejeté une requête de la défense visant à rejeter les accusations.

Cette décision intervient malgré le fait que les procureurs n’ont pas réussi à convaincre même la moitié du jury précédent de voter pour condamner l’un des chefs d’accusation contre Masterson, qui est accusé du viol de trois femmes, dont une ancienne petite amie, à son domicile entre 2001 et 2003.

“Nous sommes ravis que Danny Masterson ne soit pas autorisé à simplement échapper à la responsabilité pénale”, ont déclaré deux des trois femmes et le mari de l’une d’elles dans une déclaration conjointe publiée par leurs avocats. “Malgré des années d’intimidation et de harcèlement, nous sommes totalement déterminés à participer au prochain procès pénal.”

L’Associated Press ne nomme généralement pas les personnes qui disent avoir été abusées sexuellement.

Le juge a provisoirement fixé le nouveau procès à la fin mars.

Masterson, âgé de 46 ans, n’a fait aucun commentaire aux journalistes à l’extérieur du tribunal après l’audience de mardi, et son avocat n’a pas répondu à un e-mail demandant des commentaires.

Il a plaidé non coupable et son avocat a déclaré que les actes étaient tous consensuels.

L’Église de Scientologie a joué un rôle majeur au cours du procès d’un mois, avec Masterson un membre et les trois anciennes membres femmes. Les procureurs ont déclaré que l’église les avait dissuadés de rendre public pendant des années, ce que l’église a nié.

Les accusations remontent à une période où Masterson était au sommet de sa gloire, jouant de 1998 à 2006 dans le rôle de Steven Hyde dans “That ’70s Show” de Fox. Le spectacle a fait des stars d’Ashton Kutcher, Mila Kunis et Topher Grace et obtient un prochain redémarrage de Netflix avec « That ’90s Show ».