Danny Masterson et sa femme Bijou Phillips se séparent après sa condamnation – Hollywood Life

Crédit d’image : Neil Rasmus/BFA/Shutterstock

C’est fini! Bijoux Phillips43 ans, a déposé une demande pour mettre fin à son mariage de 12 ans avec Danny Masterson, 47 ans, moins de deux semaines après avoir été condamné à 30 ans de prison pour deux chefs de viol. La fière mère d’un enfant aurait déposé les documents de divorce le 18 septembre, comme le rapporte TMZ.

L’avocat de Bijou, Peter A. Lauzon, a publié la déclaration suivante au tabloïd un jour plus tard. « MS. Phillips a décidé de demander le divorce de son mari pendant cette période malheureuse. Sa priorité reste avec sa fille », commence le communiqué. « Cette période a été incroyablement dure pour le mariage et la famille. M. Masterson a toujours été présent pour Mme Phillips pendant les moments les plus difficiles de sa vie. Mme Phillips reconnaît que M. Masterson est un père merveilleux pour leur fille.

Les documents obtenus par TMZ a révélé que Bijou avait indiqué la date de leur séparation comme « à déterminer » et avait cité les « différences irréconciliables » standard comme raison de la séparation. Elle aurait demandé à son ex-mari de payer la pension alimentaire du conjoint et les honoraires d’avocat. De plus, Bijou demande que son nom de famille légal soit restitué à Phillips. Elle a également demandé à obtenir « la garde légale et physique » de leur fille, mais aurait « autorisé la visite de Danny ».

Le Ce spectacle des années 70 Un ancien élève a récemment été condamné à 15 ans de prison à perpétuité pour chacun des deux chefs d’accusation de viol dont il a été reconnu coupable. Danny a été reconnu coupable des deux chefs d’accusation retenus contre lui le 31 mai 2023. Moins de quatre mois plus tard, l’homme de 47 ans a été officiellement condamné à 30 ans de prison à vie le 7 septembre 2023 à Los Angeles.

Juge Charlaine Olmédo a parlé directement à Danny au moment de sa condamnation. « M. Masterson, vous n’êtes pas la victime ici. Vos actions il y a 20 ans ont enlevé la voix et le choix d’une autre personne », a déclaré Olmedo. « Vos actions il y a 20 ans étaient criminelles, et c’est pourquoi vous êtes ici. » Tout au long du procès, Danny a nié avec véhémence les allégations portées contre lui. Plusieurs célébrités ont réagi à sa condamnation ces dernières semaines, notamment une ancienne scientologue et actrice. Léa Rémini.

Danny et sa future ex-femme se sont mariés en 2011 et ont ensuite accueilli leur unique enfant, une fille, Fianna Francisen février 2014. Quelques jours seulement avant le dépôt du dossier de Bijou, des sources proches du dossier ont déclaré PERSONNES que la belle blonde n’aurait «pas l’intention» de mettre fin à son mariage avec Danny. « Elle a traversé une période très difficile depuis sa condamnation », a déclaré la source au magazine le 14 septembre. « Elle aime Danny et n’a pas l’intention de demander le divorce. Elle sera à ses côtés pour tout cela.