METTRE À JOUR: Selon des documents judiciaires obtenus exclusivement par E! News, le tribunal ordonne que les deux Jane Does et Chrissy Bixler régler leurs réclamations contre Danny Masterson et l’Église de Scientologie par l’accord d’arbitrage religieux qu’ils ont signé lors de leur initiation à l’Église.

cependant, Bobette Riales n’a jamais rejoint l’église et est donc exclue de l’arbitrage, le tribunal décidant à une date ultérieure si ses demandes seront jugées.

Dans une déclaration à E! News, l’avocat de Masterson, Andrew Brettler, a déclaré: « C’était absolument le résultat correct. Nous attendons avec impatience d’arbitrer les réclamations, comme la Cour l’a ordonné. »

Danny Masteron se bat contre une poursuite intentée par quatre de ses accusateurs d’agression sexuelle.

D’après les documents obtenus par E! News, les femmes poursuivent Masterson, l’Église de Scientologie et son chef, David Miscavige, pour avoir prétendument mené une conspiration pour dissimuler les actions de l’acteur. Les femmes, dont deux sont identifiées par leur nom et deux qui sont considérées comme Jane Does dans l’affaire, affirment que les accusés nommés dans la poursuite ont systématiquement traqué, harcelé, envahi leur vie privée et celle de leur famille et leur ont intentionnellement causé une détresse émotionnelle à les faire taire et les intimider. »