Un procureur impliqué dans la condamnation pour viol de Danny Masterson a déclaré que l’acteur « a toujours pensé qu’il allait s’en sortir sans problème ».

Masterson a été condamné à 30 ans de prison à vie le 7 septembre. La star de « That ’70s Show » a été reconnue coupable de deux accusations de viol forcé en mai.

« Cela faisait longtemps que [the victims] pour obtenir justice », a déclaré Reinhold Mueller, procureur adjoint du comté de Los Angeles, au magazine People, affirmant que la sentence du juge était « absolument la bonne décision ».

Mueller a soutenu que Masterson était « cohérent dans la manière dont il a violé de force chacune de ses victimes ».

« Il a subrepticement drogué les victimes en utilisant une boisson alcoolisée comme moyen d’administration, puis les a violées de force jusqu’à ce qu’elles deviennent incapables », a-t-il déclaré. « Cela lui a donné l’opportunité d’obtenir le contrôle et la domination sur ses victimes alors qu’il menait ses agressions forcées. »

Aucune preuve de drogue n’existe en dehors du témoignage des victimes.

Masterson a été reconnu coupable du viol forcé de deux femmes. Le jury n’a pas pu parvenir à une décision unanime sur l’accusation relative à une troisième victime. Les accusations découlaient d’incidents survenus entre 2001 et 2003. Les victimes affirmaient que Masterson les avait droguées avant de les violer, puis avait utilisé son statut au sein de la communauté scientologue pour les faire taire.

Mueller sait que les victimes se sont manifestées « à un prix ».

« Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens ont peur de se manifester », a-t-il déclaré au média. « Ces victimes ont surmonté cela. Et finalement, malgré le temps écoulé et les problèmes qui ont pu se poser dans cette affaire, le jury a compris, a pris la bonne décision, s’est réuni et a trouvé justice pour ces victimes. »

Masterson a été condamné à 30 ans de prison à vie après avoir été reconnu coupable de deux chefs de viol forcé en mai. Le juge qui a condamné l’acteur a reçu près de 50 lettres de soutien de diverses personnes, dont ses co-stars de « That ’70s Show », Mila Kunis et Ashton Kutcher, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

De plus, Masterson a été défendu par la star de « Orange is the New Black », Taryn Manning, qui a qualifié l’acteur d' »ami ».

« Oui, il a fait une erreur, mais tout le monde continue, continue de le crucifier, comme s’il ne souffrait pas déjà », a-t-elle déclaré. dans une vidéo partagé sur Instagram. Elle a également encouragé tout le monde à « le laisser tranquille ».

La sœur de Bijou Phillips, Chynna, a partagé un message sur les prières lundi. La belle-sœur de Masterson a posté un graphique » qui disait : « Si vous n’avez pas envie de prier, forcez-le. Parce que quelque chose vous oblige aussi à ne pas prier.

L’équipe juridique de Masterson envisage de faire appel du verdict de culpabilité, déclarant à Fox News Digital : « Les erreurs commises dans cette affaire sont substantielles et ont malheureusement conduit à des verdicts qui n’étaient pas étayés par des preuves. Et bien que nous ayons un grand respect pour le jury dans Dans cette affaire et dans l’ensemble de notre système judiciaire, ils se trompent parfois. Et c’est ce qui s’est passé ici. »

« M. Masterson n’a pas commis les crimes pour lesquels il a été reconnu coupable et nous, ainsi que les avocats d’appel, les meilleurs et les plus brillants du pays, sommes convaincus que ces condamnations seront annulées », a ajouté l’avocat de l’acteur, Shawn Holley. .

